Пощечины за деньги: в Японии бар предлагает посетителям странную услугу (видео)

Бар подвергся критике за то, что он предложил довольно необычную услугу — посетителей заведения били по лицу перед подачей еды.

В Японии бар "Сатихоко-я изакая" в городе Нагоя подавал закуски после нанесения пощечин. Странная услуга оживила бизнес, привлекая все большее число посетителей, желающих испытать этот болезненный опыт, сообщает Odditycentral.

Вначале пощечину наносил только одна сотрудница заведения по запросу, но по мере того, как спрос рос, руководство наняло несколько девушек, готовых раздать оплеухи, и даже начало взимать плату в размере 100 иен (25 гривен — ред.) за каждый удар.

Вначале администрация бара взимала с людей до 500 иен за выбор сотрудника, который даст пощечину. Услуга понравилась не только японским мужчинам и женщинам, но и любопытным иностранным туристам.

"Чем сильнее женщины-сотрудницы били их, тем больше волновались посетители. Посетители не только не злились, но и чувствовали себя более расслабленными после удара. Они даже поблагодарили бы сотрудника, который их ударил", — отметили журналисты.

И, как видно из видео, эти пощечины – не шутка. Некоторые девушки действительно "вложили в это душу", так сказать, и посетителям это понравилось.

Однако в какой-то момент в "Сятихоко-я" решили отказаться от нанесения ударов по лицу и сосредоточиться на стандартных услугах. Компания опубликовала объявление, призывая людей не приходить к ним в надежде получить пощечину.

"Сятихоко-я в настоящее время не дает пощечин. Мы ценим то внимание, которое оно получило сегодня, но мы не можем допускать визиты с намерением получить пощечины", — говорится в объявлении.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что у берегов Японии появился новый остров, рожденный безымянным вулканом. Его можно увидеть с побережья Иото, части островов Огасавара, расположенных в более чем в 1000 километрах к югу от Токио в Тихом океане.