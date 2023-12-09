Грипп, COVID или просто простуда: полное руководство, как отличить симптомы этой зимой

Простуда может поразить вас в любое время года, но, скорее всего, она подкрадется к вам в зимние месяцы, как и все респираторные заболевания. Но бывает сложно определить, виновата ли в этом простуда, грипп или COVID.

Хотя симптомы у разных людей могут различаться, простуда обычно протекает в более легкой форме, в то время как грипп или COVID могут держать вас в постели в течение нескольких дней. Чтобы помочь вам отличить вирусы, MailOnline попросил врачей и ученых описать наиболее распространенные симптомы каждого из них.

Симптомы при простуде, гриппе и COVID Фото: Фокус

В таблице показаны симптомы при простуде, гриппе и COVID:

общие симптомы – зеленый плюс;

случайные и возможные симптомы – желтый кружок;

симптомы, которые никогда не возникают – красный крест.

Симптомы простуды

"Симптомы простуды – это насморк, чихание, боль в горле и заложенность носа", – говорит профессор Кардиффского университета Рон Экклс.

По его словам, если ваши симптомы в основном ограничиваются верхними дыхательными путями, это, скорее всего, простуда. Риновирусы являются наиболее распространенной причиной простуды. Холодная погода сама по себе не может вызвать простуду. Но организм более восприимчив к инфекции, когда иммунная система слабее, что может быть вызвано падением температуры, утверждает профессор.

"Простуда обычно развивается постепенно и может вызвать кашель, заложенность носа и усталость", – поясняет врач общей практики Энн Найнан. "Они подкрадываются к вам с такими вещами, как насморк или боль в горле. Простуду можно отличить от гриппа, поскольку она просто неприятна, в то время как грипп может сбить вас с ног и уложить в постель".

Симптомы гриппа

Совпадение симптомов простуды и гриппа, включая чихание и заложенность носа, может затруднить постановку клинического диагноза, объясняет доктор Сэмюэл Уайт из Центра инновационных медицинских технологий Университета Ноттингем Трент. По его словам, вызванное вирусами гриппа заболевание обычно становится причиной кашля, который является наиболее частым перекрестным симптомом. Но эксперты утверждают, что, хотя многие симптомы схожи, грипп обычно протекает гораздо интенсивнее и поражает весь организм.

Фактически, одно из главных отличий заключается в том, что грипп может вызвать проблемы с желудком. Как утверждает профессор Экклс, к его симптомам могут относиться:

высокая температура;

озноб;

лихорадка;

головная боль;

ломота и боль в теле;

выраженная усталость;

тошнота или рвота;

диарея.

Грипп может быть опасным для жизни. Но обычно это касается только тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания. Простуда может оказать такой же эффект лишь в крайне редких случаях. Этой категории рекомендуется ежегодно делать прививку от гриппа, чтобы защититься от серьезного заболевания.

По словам профессора Уилсона, люди обычно испытывают более выраженный дискомфорт при гриппе. Повышенная тяжесть симптомов в сочетании с возможностью осложнений, таких как пневмония, подчеркивает важность различить заболевания для надлежащего лечения.

Симптомы COVID

Насморк, боль в горле, головная боль, постоянный кашель и усталость – все это частые признаки COVID. В начале пандемии COVID тремя контрольными признаками вируса были потеря вкуса и обоняния, постоянный кашель и лихорадка. Но по мере того, как появлялись новые штаммы, а вакцины снизили угрозу вируса, официальный список симптомов изменился. Признаками коронавируса являются:

насморк;

боль в горле;

головная боль;

постоянный кашель;

усталость.

Хотя многие симптомы COVID, такие как кашель и заложенность носа, схожи с гриппом и простудой, профессор Уилсон объясняет, что вирус может оказывать более "стойкое и выраженное воздействие на дыхательную систему".

"Лихорадка является распространенным признаком, и при COVID она имеет тенденцию быть более продолжительной и сильной по сравнению с типичной простудой", – указывает он.

Еще одним симптомом, менее распространенным при простуде и гриппе, но наблюдаемым у инфицированных COVID, является одышка, которая, по словам профессора Уилсона, может варьироваться от легкой до тяжелой. Более уникальный и характерный симптом COVID – внезапная потеря вкуса и обоняния, что гораздо реже встречается при простуде и гриппе.

"Помимо этих основных симптомов, тяжелые случаи COVID могут привести к таким осложнениям, как боль в груди, спутанность сознания и синеватый цвет губ или лица, что указывает на необходимость немедленной медицинской помощи", – предупреждает профессор.

Необходимость вакцинации

Доктор Уайт подчеркивает, что вакцинация "необходима для предотвращения заражения гриппом".

"Несмотря на общие симптомы, COVID отличается возможностью тяжелых последствий и уникальными проявлениями, такими как потеря вкуса и обоняния. Приоритет вакцинации и соблюдение профилактических мер остаются первостепенными в смягчении воздействия этих респираторных заболеваний", – подчеркивает доктор.

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