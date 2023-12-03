Как восстановиться после Covid: советы кардиологов при слабости и одышке

Эксперты Британского кардиологического фонда поделились советами, как справиться со слабостью и одышкой, которые являются широко распространенными симптомами длительного Covid.

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Длительный Covid может сильно осложнить жизнь довольно тяжелыми симптомами, с которыми трудно сохранять привычный ритм ежедневных дел. Как справиться с наиболее распространенными из них – постоянной слабостью и одышкой – рассказали эксперты Британского кардиологического фонда.

Как справиться со слабостью после Covid

Многие люди испытывают постоянную усталость, которая сохраняется в течение нескольких месяцев после заражения Covid — это наиболее часто встречающийся продолжительный симптом Covid.

Усталость может влиять на людей по-разному, но, как правило, то, что вы могли делать раньше, теперь кажется утомительным или даже непосильным.

В таком случае крайне важно сохранять темп. Это означает, что нужно определить, что вы можете делать, не слишком утомляясь, и постепенно повышать уровень активности.

Если вы испытываете повышенную утомляемость и пытаетесь через силу выполнить свой обычный список дел, это может вывести вас из строя и уложить в постель на несколько дней. Но если разбить задачи на посильные этапы и делать перерывы, этого можно избежать.

Чтобы контролировать свое состояние, придерживайтесь нескольких рекомендаций:

Спланируйте посильный "базовый" распорядок дня и старайтесь его придерживаться. Если какие-то занятия вас слишком утомляют, разбейте их на части и распределите в течение дня или недели, чтобы не перенапрягаться. Когда вы легко будете выдерживать базовый распорядок, постепенно добавляйте в него новые задачи и увеличивайте продолжительность активных действий. Например, можно добавить короткую прогулку или начать делать короткую зарядку. Давайте себе достаточно времени для отдыха между делами. Плановый отдых поможет вам быстрее восстановиться. Лучше делать более частые короткие перерывы, чем перенапрягать себя и потом валиться с ног без сил. Подумайте, в какое время дня лучше заниматься определенными делами. Ведите дневник активности, чтобы отслеживать, когда у вас выше уровень энергии. Открыто говорите другим людям, как усталость влияет на вашу жизнь, чтобы они могли вам помочь. Сообщите своим близким и коллегам на работе, что есть вещи, которые вы, возможно, не сможете делать, пока восстанавливаетесь после болезни.

Как справиться с одышкой после Covid

Еще один часто встречающийся симптом длительного Covid – одышка. Затрудненное дыхание может вызывать беспокойство и даже страх смерти от недостатка воздуха. В этот момент вы должны помнить, что одышка хотя и серьезный симптом, но не смертельный, и с ним можно справиться.

Вот несколько простых советов, которым нужно следовать, если у вас началась одышка:

Чувство тревоги, паники или спешки может усугубить одышку. Если вы чувствуете, что у вас перехватывает дыхание, не паникуйте, не делайте резких движений и постарайтесь расслабиться. Найдите удобное положение, в котором вам легче дышать. Чаще всего одышка уменьшается, если вы сядете на стул, наклонившись вперед, или ляжете на бок, подложив под голову несколько подушек. Сосредоточьтесь на дыхании. Используйте технику глубокого дыхания, чтобы взять его под контроль.

Практика глубокого дыхания животом при одышке:

сядьте в расслабленную позу, положив руку на живот;

сделайте медленный, глубокий вдох через нос, дышите животом, а не грудью (почувствуйте рукой, как поднимается при вдохе брюшная стенка);

медленно выдохните через рот, чувствуя рукой, как расслабляется и опускается живот.

продолжайте дышать животом, пока одышка не прекратится.

Напомним, постковидный синдром может быть вообще не связан с COVID-19. Исследователи говорят, что "долгий" ковид может быть вызван совсем другим вирусом.

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили реальное количество затяжных респираторных инфекций. Проведя новое исследование, ученые выяснили, что не только Covid-19 имеет "затяжную" форму течения заболевания, оставляя после себя неприятные, продолжительные и изнурительные симптомы.