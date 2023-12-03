Як відновитися після Covid: поради кардіологів у разі слабкості та задишки

Експерти Британського кардіологічного фонду поділилися порадами, як впоратися зі слабкістю і задишкою, які є широко поширеними симптомами тривалого Covid.

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Тривалий Covid може сильно ускладнити життя доволі важкими симптомами, з якими важко зберігати звичний ритм щоденних справ. Як впоратися з найпоширенішими з них — постійною слабкістю і задишкою — розповіли експерти Британського кардіологічного фонду.

Як впоратися зі слабкістю після Covid

Багато людей відчувають постійну втому, яка зберігається впродовж кількох місяців після зараження Covid — це найпоширеніший тривалий симптом Covid, що зустрічається найчастіше.

Втома може впливати на людей по-різному, але, як правило, те, що ви могли робити раніше, тепер видається виснажливим або навіть непосильним.

У такому разі вкрай важливо зберігати темп. Це означає, що потрібно визначити, що ви можете робити, не надто втомлюючись, і поступово підвищувати рівень активності.

Якщо ви відчуваєте підвищену стомлюваність і намагаєтеся через силу виконати свій звичайний список справ, це може вивести вас з ладу і вкласти в ліжко на кілька днів. Але якщо розбити завдання на посильні етапи і робити перерви, цього можна уникнути.

Щоб контролювати свій стан, дотримуйтеся кількох рекомендацій:

Сплануйте посильний "базовий" розпорядок дня і намагайтеся його дотримуватися. Якщо якісь заняття вас надто стомлюють, розбийте їх на частини та розподіліть протягом дня чи тижня, щоб не перенапружуватися. Коли ви легко витримуватимете базовий розпорядок, поступово додавайте до нього нові завдання та збільшуйте тривалість активних дій. Наприклад, можна додати коротку прогулянку або почати робити коротку зарядку. Давайте собі достатньо часу для відпочинку між справами. Плановий відпочинок допоможе вам швидше відновитися. Краще робити частіші короткі перерви, ніж перенапружувати себе і потім валитися з ніг без сил. Подумайте, в який час дня краще займатися певними справами. Ведіть щоденник активності, щоб відстежувати, коли у вас вищий рівень енергії. Відкрито говоріть іншим людям, як втома впливає на ваше життя, щоб вони могли вам допомогти. Повідомте своїм близьким і колегам на роботі, що є речі, які ви, можливо, не зможете робити, поки відновлюєтеся після хвороби.

Як впоратися із задишкою після Covid

Ще один симптом тривалого Covid, що часто зустрічається, — задишка. Утруднене дихання може викликати занепокоєння і навіть страх смерті від нестачі повітря. У цей момент ви маєте пам'ятати, що задишка хоча й серйозний симптом, але не смертельний, і з ним можна впоратися.

Ось кілька простих порад, яких потрібно дотримуватися, якщо у вас почалася задишка:

Почуття тривоги, паніки або поспіху може посилити задишку. Якщо ви відчуваєте, що у вас перехоплює подих, не панікуйте, не робіть різких рухів і постарайтеся розслабитися. Знайдіть зручне положення, в якому вам легше дихати. Найчастіше задишка зменшується, якщо ви сядете на стілець, нахилившись вперед, або ляжете на бік, підклавши під голову кілька подушок. Зосередьтеся на диханні. Використовуйте техніку глибокого дихання, щоб узяти його під контроль.

Практика глибокого дихання животом у разі задишки:

сядьте в розслаблену позу, поклавши руку на живіт;

зробіть повільний, глибокий вдих через ніс, дихайте животом, а не грудьми (відчуйте рукою, як піднімається під час вдиху черевна стінка);

повільно видихніть через рот, відчуваючи рукою, як розслабляється й опускається живіт.

продовжуйте дихати животом, поки задишка не припиниться.

Нагадаємо, постковідний синдром може бути взагалі не пов'язаний із COVID-19. Дослідники кажуть, що "довгий" ковід може бути спричинений зовсім іншим вірусом.

Раніше Фокус писав, що вчені виявили реальну кількість затяжних респіраторних інфекцій. Провівши нове дослідження, вчені з'ясували, що не тільки Covid-19 має "затяжну" форму перебігу захворювання, залишаючи після себе неприємні, тривалі та виснажливі симптоми.