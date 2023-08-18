Новий штам COVID. Науковці пояснили, чи потрібно боятися коронавірусу цієї зими

З наближенням осені з'являється новий різновид COVID під назвою Eris, що викликає питання про його вплив та наслідки для здоров'я людини.

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Наближаються ночі, які стають все довшими. Вони супроводжуються відновленням шкільних занять і появою нового штаму Covid. Така послідовність подій викликає відчуття дежавю, пише BBC News.

Однак нинішній момент далекий від осені 2020 року, коли всепроникний коронавірус диктував хід нашого життя, що призвело до багаторівневої системи локдаунів у всьому світі.

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Насамперед увагу привертає новий варіант EG.5, позначений як "Еріс", відгалуження, що походить від лінії Омікрон. Всесвітня організація охорони здоров'я наразі класифікує Еріс як варіант, що потребує ретельного вивчення.

Протягом усієї пандемії Центр дослідження вірусів Університету Глазго (MRC-University of Glasgow) відігравав ключову роль у спостереженні за новими штамами захворювання.

Цей центр очолює професор Массімо Пальмаріні, який, не приховуючи надмірного занепокоєння щодо теперішнього розвитку подій, відзначає важливість постійного спостереження.

Пальмаріні пояснює: "Новий штам, здається, не має кардинальних відмінностей від попереднього, але це не означає, що він не важливий".

Ковід та грип

З позитивного боку, докторка Антонія Хо, викладачка Центру дослідження вірусів MRC, стверджує, що середовище гібридного імунітету, що виникає внаслідок вакцинації або попереднього інфікування, в більшості випадків призводить до легших проявів хвороби.

А проте в деяких людей зберігаються тривалі ускладнення.

Дискусії точаться навколо поняття асиміляції ковіду в нашому житті, подібно до поширеного погляду на грип. Однак, докторка Хо висловлює застереження з цього приводу.

"Симптоматично, що паралелі між цими двома захворюваннями очевидні. Розрізнення симптомів грипу та ковіду є складним завданням для лікарів, — пояснює вона. — Інфіковані грипом особи схильні до вторинних бактеріальних інфекцій тяжкого характеру, в той час як випадки ковіду часто призводять до виникнення тромботичних явищ, таких як тромби в легенях і серці. Ускладнення тривалого перебігу Covid ще більше диференціює ці дві хвороби".

Новий сезон

На порозі зими головним принципом, на якому ми наголошуємо, є пильність, а не самозаспокоєність.

Під час весняної кампанії щеплень минулої весни спостерігалося помітне зниження попиту на вакцину серед осіб віком 75 років і старше.

З огляду на майбутню потенційно сувору зиму, докторка Хо наголошує на ефективності захисних заходів. Зокрема, система охорони здоров'я готова до ще одного складного періоду.

Д-р Хо посилається на епідеміологічну ситуацію в Австралії, пояснюючи: "Нещодавній потужний сезон грипу в Австралії, що супроводжувався поширеністю грипу B, орієнтованого на дітей, може слугувати передвісником. Педіатричні служби охорони здоров'я можуть зіткнутися з підвищеним тиском".

Сукупний вплив одночасної хвилі трьох респіраторних вірусів може спричинити значну кількість госпіталізацій, хоча і з меншою тяжкістю порівняно з первинними сплесками, тим самим створюючи багатогранні виклики для сфери охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про несподіваного союзника в боротьбі з грипом. Названо овоч, який допоможе перемогти хворобу.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.