Киношные звезды и мэр Кличко: пользователи наводнили сеть мемами о киевском метро (фото)

Одна из иллюстраций выполнена в формате сводок Генштаба ВСУ, только вместо сбитых вражеских беспилотников пользователи написали об уничтоженных шести станций киевского метрополитена.

Украинцы оригинально отреагировали на проблемы со столичным метро — в сети уже появились десятки мемов в связи с закрытием участка метрополитена в Киеве между станциями "Демеевская" до "Теремки". Фокус собрал некоторые из шутливых иллюстраций, в который помимо звезд кинопроката фигурирует и мэр Киева Виталий Кличко.

Пользователи с иронией отнеслись к подтоплению станций, вспомнив киношедевр режиссера Джеймса Кэмерона "Титаник", который вышел в свет в 1997 году. В мем попал фрагмент фильма, где молодой Леонардо Ди Каприо на деревянном плоту вместе с Мадонной.

Тема киевского метрополитена попала и в ряд других шутливых иллюстраций с участием персонажей кинематографа.

Пользователи также шутят, что теперь в столичном метро будут плавать лодки, а киевляне будут перемещаться по "синей" ветке в водных скафандрах.

Не обошлось и без столичного мэра Виталия Кличко, который "предлагает свои инициативы".

Фото: Открытые источники

Также украинцы пошутили в формате сводок Генштаба ВСУ, только вместо информации о количестве уничтоженной вражеской техники оказались станции киевского метрополитена.

Конечно же из-за ситуации с метро киевляне Голосеевского района столкнуться с немалыми сложностями в плане транспорта. О них собственно рассказал и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, из-за закрытия участка метро дорожное движение в городе может значительно усложниться.

Еще до заявлений министра, жители Голосеевки, вероятно, поняли, с какими сложностями им придется столкнуться. В сети пошутили, как они будут перемещаться наземным транспортом.

Напомним, в Киеве из соображений безопасности остановили движение поездов в метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Причина закрытия участка — разгерметизация тоннеля из-за чего произошло подтопление пути.