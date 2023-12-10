Приобрел билет за 30 долларов: мужчина дважды выиграл 10 миллионов долларов в лотерее (фото)

С первого выигрыша счастливчик приобрел авто и дом. Он продолжает испытывать судьбу, покупая новые билеты.

Мужчина из Нью-Йорка выиграл свой второй лотерейный приз в размере 10 миллионов долларов за два года. Об этом пишет New York Post.

Уэйн Мюррей выиграл 10 миллионов долларов на лотерейном билете менее чем через два года после того, как получил 10 миллионов долларов из другой лотерейной игры.

63-летний счастливчик из Бруклина уже имеет собственный автомобиль Range Rover и дом в Ист-Флетбуше стоимостью 800 тысяч долларов.

Уэйн Мюррей Фото: NY Lottery

Между тем авто победителя стоит от 209 000 долларов до 234 000 долларов.

Мюррей сказал изданию, что не хочет внимания к своим двум сверхприбылям, отметив: "Некоторые из нас просто любят быть сдержанными".

Мужчина выиграл оба раза из билетов по 30 долларов. Он получил сумму в размере 6 миллионов долларов после уплаты налогов, по словам представителей лотереи.

"Дважды подряд — какие шансы? Вы даже не можете думать об этом. Это непонятно", — сказал продавец магазина H&A, в котором счастливчик приобрел билеты.

Работник магазина добавил, что Мюррей не изменился после выигрыша и что он продолжает играть в лотерею, потому что ему это нравится.

Напомним, двое харьковчан выиграли в лотерее и "исчезли".

Также Фокус писал о том, как 148 миллионов фунтов разрушили жизнь победительницы лотереи.