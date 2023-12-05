Тайна на миллион: двое харьковчан выиграли в лотерее и "пропали"

В течение двух недель сразу двое счастливчиков из Харькова сорвали куш в лотерее. Однако ни один из них не пришел за своим выигрышем.

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Харьковчан сопровождает "невероятная удача" в лотерее, но они не приходят за призами. Об этом 4 декабря проинформировали на сайте "МСЛ".

За две недели сразу двое жителей Харькова выиграли в лотерее. Один из них даже может стать миллионером, ведь 26 ноября сорвал джекпот — 1 000 000 гривен. Однако владелец счастливого билета так и не связался с организаторами розыгрыша, чтобы забрать выигранные деньги.

Более того, похожая история произошла и с другим счастливчиком. Он 3 декабря выиграл приз — 190 000 гривен. Однако для того, чтобы забрать свой выигрыш, житель Харькова тоже не явился.

Организаторы розыгрыша выяснили, что второй харьковчанин приобрел свой билет за 25 гривен. Это происходило в соответствующей точке продажи на проспекте Петра Григоренко.

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