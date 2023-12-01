"Помог" рецепт: женщина почувствовала себя гораздо лучше, став миллионершей (фото)

Мари Эдвардс купила лотерейный билет и выиграла главный приз. Женщина не стала уточнять, как потратит полученные деньги.

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В США жительница Вирджинии, которой пришлось зайти в местную аптеку за рецептом, почувствовала себя гораздо лучше, когда выиграла в лотерею джекпот в 1 миллион долларов. Об этом пишет UPI.

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Мари Эдвардс рассказала представителям лотереи Вирджинии, что она зашла в магазин CVS на улице McWhirt Loop в округе Стаффорд за рецептом лекарства и решила купить скретч-билет $1 Million Spectacular.

По словам американки, она была потрясена тем, что ей удалось выиграть главный приз в размере 1 миллиона долларов.

"Это фантастическое и невероятное ощущение", — сказала она представителям лотереи.

Эдвардс не стала уточнять, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша Фото: Virginia Lottery

Эдвардс не стала уточнять, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

"Это то, на что всегда надеешься, но не думаешь, что это случится", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.