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МирФан

"Все или ничего": совет друга помог мужчине выиграть 2 млн долларов (фото)

Победитель лотереи, лотерея, деньги, приз, главный приз, сорвал джекпот, совет друга, стал миллионером, лотерейный билет
Фото: Insider | Иллюстративное фото

Майкл Сильва не мог принять решение и спросил совета в своего друга. Спустя несколько минут мужчина уже был миллионером.

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Мужчина из штата Массачусетс (США) рассказал, что совет друга "идти по-крупному или идти домой" привел его к выигрышу джекпота в 2 миллиона долларов в лотерею. Об этом пишет UPI.

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Майкл Сильва из Глостера рассказал представителям государственной лотереи Массачусетса, что выиграл 50 долларов по 10-долларовому билету и спросил у товарища, что ему делать с выигрышем.

"Все или ничего. Иди по-крупному или иди домой", — ответил знакомый.

Сильва решил потратить свой выигрыш на скретч-билет $50 Billion Dollar Extravaganza в магазине 7-Eleven на Басс-авеню в Глостере. Он оказался выигрышным и принес американцу главный приз в размере 2 миллиона долларов. Магазин 7-Eleven получил бонус в размере 20 000 долларов за продажу выигрышного билета.

Победитель лотереи, лотерея, деньги, приз, главный приз, сорвал джекпот, совет друга, стал миллионером Fullscreen
Мужчина не рассказал на что потратит свой выигрыш
Фото: Massachusetts State Lottery

Сильва выбрал мгновенный вариант получения приза и получил единовременную выплату в размере 1 300 000 долларов (до вычета налогов).

Представители лотереи отмечает, что общая сумма выигрышей в Billion Dollar Extravaganza составляет более 1 миллиарда долларов, а также три уровня главных призов: 25 млн долларов, 2 млн долларов и 1 млн долларов. На сегодняшний день разыгран один приз в размере 25 млн долларов и 8 призов в размере 1 млн долларов.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.