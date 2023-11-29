"Все или ничего": совет друга помог мужчине выиграть 2 млн долларов (фото)

Майкл Сильва не мог принять решение и спросил совета в своего друга. Спустя несколько минут мужчина уже был миллионером.

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Мужчина из штата Массачусетс (США) рассказал, что совет друга "идти по-крупному или идти домой" привел его к выигрышу джекпота в 2 миллиона долларов в лотерею. Об этом пишет UPI.

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Майкл Сильва из Глостера рассказал представителям государственной лотереи Массачусетса, что выиграл 50 долларов по 10-долларовому билету и спросил у товарища, что ему делать с выигрышем.

"Все или ничего. Иди по-крупному или иди домой", — ответил знакомый.

Сильва решил потратить свой выигрыш на скретч-билет $50 Billion Dollar Extravaganza в магазине 7-Eleven на Басс-авеню в Глостере. Он оказался выигрышным и принес американцу главный приз в размере 2 миллиона долларов. Магазин 7-Eleven получил бонус в размере 20 000 долларов за продажу выигрышного билета.

Мужчина не рассказал на что потратит свой выигрыш Фото: Massachusetts State Lottery

Сильва выбрал мгновенный вариант получения приза и получил единовременную выплату в размере 1 300 000 долларов (до вычета налогов).

Представители лотереи отмечает, что общая сумма выигрышей в Billion Dollar Extravaganza составляет более 1 миллиарда долларов, а также три уровня главных призов: 25 млн долларов, 2 млн долларов и 1 млн долларов. На сегодняшний день разыгран один приз в размере 25 млн долларов и 8 призов в размере 1 млн долларов.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.