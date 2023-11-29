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"Все або нічого": порада друга допомогла чоловікові виграти 2 млн доларів (фото)

Переможець лотереї, лотерея, гроші, приз, головний приз, зірвав джекпот, порада друга, став мільйонером, лотерейний білет
Фото: Insider | Ілюстративне фото

Майкл Сільва не міг прийняти рішення і запитав поради у свого друга. Через кілька хвилин чоловік уже був мільйонером.

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Чоловік зі штату Массачусетс (США) розповів, що порада друга "йти по-крупному або йти додому" привела його до виграшу джекпоту у 2 мільйони доларів у лотерею. Про це пише UPI.

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Майкл Сільва з Глостера розповів представникам державної лотереї Массачусетсу, що виграв 50 доларів за 10-доларовим квитком і запитав у товариша, що йому робити з виграшем.

"Усе або нічого. Іди по-крупному або йди додому", — відповів знайомий.

Сільва вирішив витратити свій виграш на скретч-білет $50 Billion Dollar Extravaganza в магазині 7-Eleven на Басс-авеню в Глостері. Він виявився виграшним і приніс американцеві головний приз у розмірі 2 мільйони доларів. Магазин 7-Eleven отримав бонус у розмірі 20 000 доларів за продаж виграшного білета.

Переможець лотереї, лотерея, гроші, приз, головний приз, зірвав джекпот, порада друга, став мільйонером Fullscreen
Чоловік не розповів на що витратить свій виграш
Фото: Massachusetts State Lottery

Сільва вибрав миттєвий варіант отримання призу і отримав одноразову виплату в розмірі 1 300 000 доларів (до вирахування податків).

Представники лотереї зазначають, що загальна сума виграшів у Billion Dollar Extravaganza становить понад 1 мільярд доларів, а також три рівні головних призів: 25 млн доларів, 2 млн доларів і 1 млн доларів. На сьогодні розіграно один приз у розмірі 25 млн доларів і 8 призів у розмірі 1 млн доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.