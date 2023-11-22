Платитимуть усе життя: помилка продавця призвела до великого джекпоту

Щасливий білет був куплений на автозаправній станції. Продавець помилився під час друку, але чоловік все одно вирішив його купити і не пошкодував про свій вибір.

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У США житель штату Іллінойс розповів, що внаслідок помилки продавця магазину він виграв у Мічиганській лотереї приз у розмірі 25 000 доларів на рік на все життя. Про це пише UPI.

60-річний Майкл Сопейстал розповів представникам Мічиганської лотереї, що йому подобається купувати білети Lucky for Life щоразу, коли він приїжджає в Мічиган.

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Щасливий білет був куплений на автозаправній станції.

"Я приїжджаю до Мічигану раз на кілька тижнів, щоб поїсти у своєму улюбленому ресторані, і завжди купую квиток Lucky for Life на 10 або 20 тиражів, поки перебуваю тут", — сказав Сопейстал.

Цього разу чоловік попросив у продавця квиток на 10 різних розіграшів, але той випадково надрукував квиток із 10 рядками для одного тиражу. Американець все одно вирішив його купити і не пошкодував про свій вибір.

Квиток Сопейстала з автозаправної станції GoLo на Західній Буффало-стріт у Нью-Буффало збігся з усіма п'ятьма білими кулями в розіграші 17 вересня: 11-15-17-24-48.

"Одного ранку я перевірив свій білет і побачив, що виграв $25 000 на рік на все життя. Я одразу ж почав думати про те, що я можу зробити з цими грошима і що я хочу вибрати: одноразову виплату або ануїтет. Це було приголомшливе відчуття", — сказав він.

У лотереї можна виграти $25 000 на все життя Фото: North Carolina Education Lottery

Нещодавно чоловік відвідав штаб-квартиру лотереї, щоб забрати свій приз. Він вирішив отримати свій виграш у вигляді одноразової виплати в розмірі 390 000 доларів США, а не ануїтетних виплат у розмірі 25 000 доларів США на рік протягом 20 років або довічно, залежно від того, що більше.

Зі своїм виграшем американець планує вирушити в подорож, а потім зберегти залишок.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.