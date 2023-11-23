Чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу (фото)

П'єр Річер не дозволив своєму нещодавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Related video

Житель Канади виграв у лотерею Lotto Max джекпот у розмірі 50 млн канадських доларів (36,5 млн доларів США) і повернувся на роботу, оскільки, на його думку, без нього компанія страждатиме. Про це пише USA Today.

П'єр Річер виграв доленосну суму 6 жовтня. Він купив виграшний білет за 10 доларів у супермаркеті Super C у Монреалі, коли разом із донькою робив покупки на День подяки. Продавець, який продав виграшний білет, отримає комісійні в розмірі 5 000 доларів США.

Важливо

Платитимуть усе життя: помилка продавця призвела до великого джекпоту

За словами Річера, його дружина і дочка дізналися про те, що він виграв 50 млн канадських доларів, наступного дня після розіграшу. Дівчинка скрикнула так голосно, що сім'я подумала, що вона побачила павука. Попри великий виграш, чоловік залишився незворушним і продовжив займатися своїми справами.

"Я увійшов до кімнати, і мені сказали про виграш. Я сказав "ОК" і вийшов", — розповів переможець журналістам.

Річер, мешканець Монреаля, не дозволив своєму нещодавньому виграшу в лотерею в 50 млн доларів змінити свій спосіб життя. Незважаючи на те, що йому вже за 60, він прийшов на роботу в кейтерингову компанію о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу лотереї, ніби нічого не сталося.

"Я не можу залишити їх самих у темряві. Без моєї присутності відділ відвантаження не впорається. Я почуваюся так само. Нічого не змінилося", — сказав канадець.

Сім'я планує купити будинок і машину Фото: Canadian Lottery

Попри те, що Річер, судячи з усього, байдужий до багатства, що раптово привалило, воно не лежатиме без діла на його банківському рахунку. За словами чоловіка, він, як і раніше, працюватиме рано вранці, але він і його сім'я розробили план використання цих грошей.

"Ми плануємо купити будинок, нову машину, і все, а потім вирушити у відпустку. Я не та людина, яка їздить у відпустку, тому я дозволю родині поїхати у відпустку", — сказав переможець лотереї.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.