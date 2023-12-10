Невеста выбрала бюджетное платье на свадьбу и получила странную реакцию подруг (фото)

Девушка осталась разочарованной после того, как ее выбор в пользу бюджетного свадебного платья в магазине высмеяли подруги, спросив, "точно ли она собирается его надеть".

Невесту высмеяли подруги за то, что она купила свадебное платье в H&M, чтобы уменьшить расходы. Об этом сообщает Mirror.

Желая уменьшить расходы, будущая невеста рассказала, что остановила свой выбор на платье от H&M, которая продает свадебные платья стоимостью от 56 до 200 фунтов стерлингов. Подруги не согласились. Будущая невеста поделилась своим огорчением на Mumsnet, где пользователи были возмущены, услышав, что ее подруги не в восторге от бюджетного платья.

В своей заметке под названием "Удивляться реакции на свадебное платье" женщина, которая не назвала себя, написала в 2019 году: "В следующем году я выхожу замуж, и я немного боялась идти в магазин, чтобы примерить платье. Все магазины вокруг — это маленькие магазины, где все стоит копейки, и с тобой все время должен быть помощник".

Заказав платье онлайн, женщина примерила его перед свекровью и решила, что оно ей идеально подходит. Она сказала, что все согласились, что платье от H&M было именно тем — оно очень хорошо сидело и выглядело хорошо пошитым".

В заметке она добавила фото модели в таком же платье. Однако "прекрасное" платье мечты будущей невесты было высмеяно "добрыми друзьями" после того, как они узнали, откуда оно происходит.

"Я была так довольна и чувствовала, что после этого все наладилось, но когда другие начали спрашивать, получила ли я платье и откуда оно. Реакция была очень удивленной, на самом деле. Я думала, что люди просто скажут что-то невнятно положительное и оставят все как есть, но несколько хороших друзей спросили, точно ли я собираюсь идти в нем, не пойду ли в "нормальный магазин", — пояснила она.

Девушка осталась разочарованной после того, как ее выбор в пользу бюджетного свадебного платья в магазине высмеяли подруги, спросив, "точно ли она собирается его надеть". Фолловеры посоветовали ей перестать обращать внимание на реакцию людей, поскольку они в подавляющем большинстве своем не способны адекватно реагировать на выбор других.

Напомним, девушка заработала тысячи долларов за день, украшая рождественские елки топлес. Модель объявила шуточное предложение и начала украшать людям рождественские елки топлес за $300 в час.