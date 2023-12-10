Женщина живет в фургоне, чтобы экономить и стать миллионером к 45 годам (фото)

Карли Де Феличе рассказала, как формирует собственный бюджет. Многие люди отметили, что такой образ жизни удручает.

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Женщина рассказала, как она сэкономила сотни тысяч долларов, переехав жить и работать в дом на колесах, сообщает Мirror.

Карли Де Феличе из Форт-Уэрта, штат Техас, поделилась своим жизненным опытом в шоу Make It на канале CNBC. Имея высшее финансовое образование, 38-летняя девушка живет в доме на колесах размером 20 на 8 футов (6 на 2,43 м), который она купила за 14 000 долларов. Она рассказала, что ее годовой прожиточный минимум составляет 25 000 долларов, что, очевидно, "супернизко", поскольку у нее нет долгов, а остаток своей зарплаты в 58 000 долларов она использует для инвестиций и сбережений.

Сейчас, работая комьюнити-менеджером в коворкинге, Карли рассказала о пути, который она прошла, чтобы стать финансово стабильной. Она выросла в небогатой семье и, чтобы свести концы с концами, выполняла разную работу.

Скромная жизнь

В 2008 году она окончила колледж по специальности "финансы". Когда наступила рецессия, у нее осталось 35 000 долларов в виде студенческих кредитов и кредитов на покупку автомобиля. Карли задумалась о своей финансовой безопасности. Девушка основала свой бизнес Best Money Class Ever. Также она в социальных сетях начала делиться советами по личным финансам.

ДеФеличе решила опробовать "скромную жизнь". Это побудило ее купить фургон вместе с внедорожником. Обосновавшись в трейлере в Остине, она нашла сообщество в коворкинге, а позже стала менеджером.

Сейчас Карли ведет свой бизнес по вечерам и выходным и рассказала, как формирует собственный бюджет.

Фото: CNBC Make It

"Я делаю это очень просто. Я сравниваю свои фиксированные расходы с гибкими расходами. Я беру среднее значение того, что я трачу на коммунальные услуги. Также я должна оплатить медицинскую страховку, страховку автомобиля, страховку автофургона. Основные расходы, которые я несу за свой фургон, — это парковка", — объяснила она. Однако, как и у всех, у нее все случаются "неожиданные расходы", но она всегда готова.

"Самое главное — у меня есть резервный фонд, мои сбережения на случай непредвиденных обстоятельств. У меня в банке хранится годовая сумма расходов на черный день", — поделилась Карли.

Обсуждая свои повседневные расходы, девушка объяснила, что каждую пятницу она берет 120 долларов на неделю: "Сначала я покупаю все необходимое – продукты, бензин для машины – а потом все, что останется, трачу на отдых с друзьями".

Фото: CNBC Make It

Карли также вносит 1000 долларов в месяц на инвестиционный счет. Она объяснила, что к 26 годам накопила более 100 000 долларов, добавив: "Это означает, что я могу просто позволить этим деньгам расти и работать на меня".

Теперь она хочет стать миллионером к 45 годам. "Я овладела искусством быть невероятно общительной. Вести потрясающую общественную жизнь, а также вести себя хорошо и экономить свои деньги. Если я достигну отметки в миллион долларов, я буду уверена, что мне не придется работать. Однако для меня это не конечная цель. Частью финансовой независимости, которая меня привлекала, была свобода времени, которую я хотела иметь, свобода проводить время так, как я хочу.

Как оценили люди такой образ жизни

Комментируя эту историю, один человек написал: "Я так рад за нее!!! Она освежает, и ее финансовые советы звучат так полезно! Желаю ей всего наилучшего!" Другой человек написал: "Ух ты. Она потрясающая и очень целеустремленная. Удачи ей в достижении других целей".

Но не всем понравился ее выбор жить в доме на колесах на постоянной основе. Один человек объяснил это: "Вы либо живете настолько экономно, что в основном работаете только для того, чтобы сэкономить, либо вы тратите так много, что работаете, чтобы погасить долг. Но это показано так, что вы ведете успешный образ жизни".

Кто-то другой написал: "Это удручает. Сокращение расходов до минимума, чтобы раньше выйти на пенсию. Имея высшее финансовое образование, она могла бы легко зарабатывать шестизначные суммы в год и достичь той же цели, но с лучшим качеством жизни".

Напомним, 3 декабря Фокус рассказывал о том, что мама с детьми живет в палатке и никогда не носит обувь. Женщине больше нравится жить в палатке с двумя детьми, чем оплачивать аренду жилья.