Нетрадиционный образ жизни: мама с детьми живет в палатке и никогда не носит обувь (фото)

Женщина рассказала, что ей больше нравится жить в палатке с двумя детьми, чем оплачивать аренду жилья.

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Люси Аура из Австралии ведет нетрадиционный образ жизни. Мама семилетней Аланы и пятилетнего Асы любит свободу и живет в палатке в лесу, несмотря на то, что люди называют ее "сумасшедшей", пишет The Sun.

Женщина рассказала, что предпочитает непринужденный образ жизни. Люси старается избегать врачей, если нет серьезных медицинских причин. Семья также отказалось от обуви и теперь предпочитает ходить босиком, если только не слишком грязно.

Она признает, что люди критиковали ее стиль жизни и воспитания детей, называя ее "сумасшедшей", "безумной" и "экстремальной".

По словам Люси, они начали жить в очень маленькой квартире из-за арендного кризиса, охватившего Австралию. Затем она решила сэкономить деньги и жить среди природы.

Женщина работала морским биологом, но это ее не радовало, поскольку, уделяя много внимания своей профессии, не могла проводить время с детьми. Хотя большинству из нас не хотелось бы постоянно жить в палатке, Люси говорит, что у этого есть свои преимущества.

"Мне не нужно убирать много-много комнат, раньше я жила в доме с четырьмя спальнями и бассейном. Мне приходилось тратить свое время на уборку, подметать листья во дворе", — объяснила она.

Сейчас все, что есть у Люси, помещается в палатке, ей нравится свобода, и отсутствие "тонны вещей". О своей жизни женщина рассказала в социальных сетях, что вызвало негативную реакцию пользователей.

"Многие люди говорили, что это безумие, безумие, говорили, что это действительно экстремально", — поделилась Люси. Анализирую случившуюся ситуацию, мама двоих детей считает, что все это произошло из-за собственного страха выбрать другой образ жизни. При этом она не сообщила есть ли сейчас у нее работа и на какие средства они живут.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что в селе продают дом с прекрасным видом на долину по цене ниже 1 доллара. Для этого сначала нужно купить землю на аукционе и получить все необходимые согласования и документы для перепланировки.