"Руки чешутся": 6-летняя девочка сыграла в школьном спектакле "роль жены", мать возмущена

По словам женщины, в школе используют "отсталый" подход, ведь в современном мире ни одну женщину не должны идентифицировать по отношениям с мужчиной. Комментаторы считают, что она "перегибает палку".

Шестилетняя девочка сыграла в школьном рождественском спектакле роль "чьей-то жены", что сильно возмутило ее мать. Она считает, что в 21-м веке это "отсталый" подход. Об этом сообщает The Mirror.

В социальных сетях женщина высказала свое негодование по поводу одного из школьных мероприятий, которое было приурочено рождественским праздникам. Учителя с учениками поставили спектакль для родителей, однако одну из мам сильно возмутила роль ее дочери.

Шестилетней девочке досталась роль "чьей-то жены", в связи с чем женщина осудила руководство школы за то, что они "отстали" от современных реалий. Этот вопрос в ближайшее время она намерена обсудить с директором учебного заведения.

"Обычно я довольно спокойно отношусь ко всему школьному, и мне, конечно, жаль, что учителя так загружены, но бросьте, люди. Ни одна женщина не должна быть идентифицирована по ее отношениям с мужчиной. У меня руки чешутся, чтобы призвать их к ответу. Зуд. Вот так обычный повседневный феминизм увековечивается за счет того, что люди не обличают людей в таких вещах. Меня просто беспокоит, что в учебном заведении, где учатся наши дети, такое происходит, и никто не обращает на это внимания", — говорится в сообщении матери шестилетнего ребенка.

Некоторые пользователи сети согласились с возмущением женщины, однако другие заявили, что она явно "перегибает палку", так как действия поставленной пьесы происходили более 2000 лет назад.

Один из комментаторов написал, что ее дочери еще очень повезло сыграть человеческую роль, ведь одному из мальчиков пришлось играть роль животного.

"У меня руки чешутся сказать вам, что вы ведете себя невероятно нелепо", — сказано в одном из ответов.

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