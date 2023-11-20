Ненависти нет: ученые развеяли миф, преследующий феминисток с 19-го века

Новое исследование показывает, что "ненависть феминисток к мужчинам" — не более чем миф, сформировавшийся столетия назад и прочно укоренившийся в обществе.

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По крайней мере, с 19-го века, сформировался некий стереотип о том, что феминизм мотивирован антимужскими настроениями или мизандрией (мужененавистничество). Более ранние исследования также показали, что феминистки часто воспринимаются как "неженственные или мужененавистницы", пишет Daily Mail.

В результате в новом исследовании ученые из Университета Суррея сосредоточились на том, чтобы подтвердить или опровергнуть укоренившееся утверждение о том, что феминистки ненавидят мужчин. Для этого ученые отобрали группу из 10 000 человек из 9 стран, в том числе Великобритании, США, Италии и Японии. Далее реципиентов попросили ответить на ряд вопросов о мужчинах.

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Отметим, что в исследовании приняли участие реципиенты, идентифицирующие себя как феминистки, а также те, кто не считал себя таковыми. В ходе опроса участников исследования попросили оценить насколько тепло и благосклонно они относятся к мужчинам, насколько они им нравятся и доверяют им, а также испытывают ли они в отношении мужчин такие эмоции как нежность или презрение.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что феминистки и нефеминистки в основном в равной степени были позитивно настроены по отношению к мужчинам. И все же небольшие различия между их взглядами все же присутствовали.

По словам автора исследования, психолога Айфе Хопкинс-Дойл, в исследовании рассматривались бессознательные взгляды на мужчин, а также те, о которых они заявляли открыто. Для ого ученые оценили, насколько быстро и точно, реципиенты могли ассоциировать мужские слова, например, "мистер" или "Кевин", с положительными и отрицательными словами, например, "замечательный" или "ужасный". Если участники исследования быстрее относили мужские слова к положительным, это указывало на более позитивное отношение.

Команда отмечает, в целом и феминистки, и нефеминистки имели позитивные бессознательные взгляды на мужчин, и между ними не наблюдалось существенных различий. В то же время, феминистки действительно считали мужчин представляющими большую угрозу достоинству и благополучию женщин. Предполагается, что что это связано с менее позитивным отношением к мужчинам. Однако феминистки также, воспринимали мужчин и женщин как более похожих, что привело к более позитивному отношению.

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