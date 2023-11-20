Ненависті немає: вчені розвіяли міф, що переслідує феміністок із 19-го століття

Нове дослідження показує, що "ненависть феміністок до чоловіків" — не більше ніж міф, що сформувався століття тому і міцно вкоренився в суспільстві.

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Принаймні з 19-го століття сформувався певний стереотип про те, що фемінізм мотивований античоловічими настроями або мізандрією (чоловіконенависництво). Більш ранні дослідження також показали, що феміністки часто сприймаються як "нежіночні або чоловіконенависниці", пише Daily Mail.

У результаті в новому дослідженні вчені з Університету Суррея зосередилися на тому, щоб підтвердити або спростувати вкорінене твердження про те, що феміністки ненавидять чоловіків. Для цього вчені відібрали групу з 10 000 осіб із 9 країн, зокрема Великої Британії, США, Італії та Японії. Далі реципієнтів попросили відповісти на низку запитань про чоловіків.

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Зазначимо, що в дослідженні взяли участь реципієнти, які ідентифікують себе як феміністки, а також ті, хто не вважав себе такими. Під час опитування учасниць дослідження попросили оцінити, наскільки тепло і прихильно вони ставляться до чоловіків, наскільки вони їм подобаються і довіряють їм, а також чи відчувають вони щодо чоловіків такі емоції, як ніжність або презирство.

Результати дослідження свідчать про те, що феміністки й нефеміністки здебільшого однаковою мірою були позитивно налаштовані щодо чоловіків. І все ж невеликі відмінності між їхніми поглядами все ж були присутні.

За словами авторки дослідження, психологині Айфе Гопкінс-Дойл, у дослідженні розглядалися несвідомі погляди на чоловіків, а також ті, про які вони заявляли відкрито. Для ого вчені оцінили, наскільки швидко і точно, реципієнти могли асоціювати чоловічі слова, наприклад, "містер" або "Кевін", з позитивними та негативними словами, наприклад, "чудовий" або "жахливий". Якщо учасники дослідження швидше відносили чоловічі слова до позитивних, це вказувало на більш позитивне ставлення.

Команда зазначає, загалом і феміністки, і нефеміністки мали позитивні несвідомі погляди на чоловіків, і між ними не спостерігалося суттєвих відмінностей. Водночас феміністки справді вважали, що чоловіки становлять більшу загрозу гідності та добробуту жінок. Передбачається, що це пов'язано з менш позитивним ставленням до чоловіків. Однак феміністки також сприймали чоловіків і жінок як більш схожих, що призвело до більш позитивного ставлення.

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