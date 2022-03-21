Учені з'ясували, що робить людину нудною і неприємною для спілкування

Дослідження показало, яких людей вважають стереотипними занудами.

Міжнародна група вчених під керівництвом Вейнанда Ван Тілбурга провела дослідження на території США, з метою з'ясувати, що робить людину нудною на думку опитаних респондентів. Враховуючи невелику вибірку й обмежену територію дослідження, ця робота не може об'єктивно показати ситуацію у всьому світі, проте ці результати є дуже цікавими, повідомляє ScienceAlert.

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Загалом учені провели 5 досліджень із залученням 463 респондентів. Вони попросили їх назвати характеристики, які роблять людей нудними та неприємними у спілкуванні, а також назвати найбільш нудні хобі та професії.

"Наші результати показують, що є певні стереотипи нудних людей, і ці стереотипи негативно впливають на міжособистісне спілкування", — говорить Ван Тілбург.

Унаслідок опитування з'ясувалося, що респонденти вважають нудними такі професії:

бухгалтерія;

оподаткування;

страхування;

банківська справа.

Найнуднішими захопленнями вони назвали:

домашнє прибирання;

сон;

захоплення релігією;

перегляд телевізора;

спостереження за тваринами;

захоплення математикою.

[ + – ] На думку респондентів, нудні люди не мають взагалі будь-яких інтересів, у них немає почуття гумору і вони постійно скаржаться на життя Фото: Pinterest

Щодо образу стереотипних зануд, то респонденти відповіли, що ці люди не мають взагалі будь-яких інтересів, у них відсутнє почуття гумору і вони постійно скаржаться на життя.

Дослідження показало, що навіть, якщо людину вважають нудною, це не означає, що вона некомпетентна в тому, чим займається. Хоча стереотип простого зануди впливає на сприйняття цих людей як фахівців. Учені не можуть зрозуміти, як це може бути пов'язане і чому так відбувається. Такі стереотипи відштовхують людей і з ними рідше хочуть спілкуватися.

"Найстрашніше, що респонденти вимагають дуже велику суму грошей за те, щоб спілкуватися з людиною, яку вони вважають занудою", — говорить Тілбург.

"Люди не хочуть витрачати час на спілкування з тими, кого вони вважають нудним співрозмовником. І ці "зануди" практично не мають можливості довести, що насправді вони можуть знайти спільні знаменники у спілкуванні та завдяки цьому зламати негативні стереотипи", — кажуть вчені.