Ученые выяснили, что делает человека скучным и неприятным для общения

Исследование показало, каких людей считают стереотипными занудами.

Международная группа ученых под руководством Вейнанда Ван Тилбурга провела исследование на территории США, с целью выяснить, что делает человека скучным по мнению опрошенных респондентов. Учитывая небольшую выборку и ограниченную территорию исследования, данная работа не может объективно показать ситуацию во всем мире, но тем не менее эти результаты являются очень интересными, сообщает ScienceAlert.

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В общем ученые провели 5 исследований с привлечением 463 респондентов. Они попросили их назвать характеристики, которые делают людей скучными и неприятными в общении, а также назвать наиболее скучные хобби и профессии.

"Наши результаты показывают, что есть определенные стереотипы скучных людей и эти стереотипы негативно влияют на межличностное общение", — говорит Ван Тилбург.

В результате опроса выяснилось ,что респонденты считают скучными следующие профессии:

Бухгалтерия;

Налогообложение;

Страхование;

Банковское дело.

Самыми скучными увлечениями они назвали:

Домашнюю уборку;

Сон;

Увлечение религией;

Просмотр телевизора;

Наблюдение за животными;

Увлечение математикой.

[ + – ] По мнению респондентов, скучные люди не имеют вообще каких-либо интересов, у них отсутствует чувство юмора и они постоянно жалуются на жизнь Фото: Pinterest

Что касается образа стереотипных зануд, то респонденты ответили, что эти люди не имеют вообще каких-либо интересов, у них отсутствует чувство юмора и они постоянно жалуются на жизнь.

Исследование показало, что даже, если человека считают скучным, это не значит, что он некомпетентен в том, чем занимается. Хотя стереотип обычного зануды влияет на восприятие этих людей, как профессионалов. Ученые не могут понять, как это может быть связано и почему так происходит. Такие стереотипы отталкивают людей и с ними реже хотят общаться.

"Самое страшное, что респонденты затребовали очень большую сумму денег за то, чтобы общаться с человеком, которого они считают занудой", — говорит Тилбург.

"Люди не хотят тратить время на общение с теми, кого они считают скучным собеседником. И у этих "зануд" практически нет возможности доказать, что на самом деле они могут найти общие знаменатели в общении и благодаря этому сломать негативные стереотипы", — говорят ученые.