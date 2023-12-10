700 ленточных червей по телу: мужчина подхватил инфекцию после употребления свинины (фото)

43-летний житель КНР больше месяца жаловался на головные бои и судороги. После обследования оказалось, что неправильное питание привело к кишечной инфекции в организме.

Врачи обнаружили во внутренних органах мужчины не менее 700 ленточных червей. Произойти это могло из-за употребления свинины. Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что 43-летний Чжу Чжун-фа из города Ханчжоу на востоке Китая не менее месяца жаловался на припадки и головные боли, однако к специалистам не спешил идти.

Когда терпеть уже было невозможно он обратился к врачу. Пациент заметил, что судороги и мигрень у него начинались после того, как он употреблял в пищу свинину. В результате по всему телу, включая мозг, у него обнаружили ленточные черви, а в больнице диагностировали кишечную паразитарную инфекцию тениоз.

"В мозге пациента имеются множественные очаги пространственно-занимающих поражений. Они также находятся в легких и заполняют мышцы в грудной полости", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно люди заражаются при употреблении яиц ленточного червя, которые могут содержаться в зараженной или плохо приготовленной свинине. Черви уже успели нанести ущерб органам китайца, ведь они способны попадать в центральную нервную систему и вызывать неврологические симптомы, включая эпилептические припадки.

У мужчины по всему телу обнаружили ленточных червей, которые опасны для жизни Фото: The Mirror

К слову, это лечится при помощи специальных слабительных и лекарств, однако необходимо консультироваться со специалистами по поводу дозировки.

"В повседневной жизни мы часто едим блюда на основе мяса, например, жареную баранину или жареную свинину. Если мясо приготовлено недостаточно тщательно, яйца ленточного червя при попадании в организм остаются живыми. А если вы ели непрожаренное мясо, есть вероятность, что ленточные черви могут путешествовать по организму и вызывать различные заболевания", — рассказал доктор.

Ранее Фокус сообщал, что ученые бьют тревогу из-за стремительного роста случаев заболевания редким недугом. Случаи заболевания неприятной и опасной для жизни болезнью подскочили на рекордные 250 % по сравнению с предыдущим годом, но у ученых есть надежный способ борьбы с ней.