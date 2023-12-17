Всего 50 пенсов: в Великобритании продается дом по смешной цене (фото)

Если есть лишняя мелочь, вы можете купить себе недвижимость в Великобритании с потрясающим видом на красивую долину, но нужно быть готовым к серьезному ремонту.

Нечасто можно купить дом по цене дешевой пачки чипсов, но в Уэльсе есть такой дом, который обойдется вам всего в 50 пенсов, сообщает Мirror.

На аукционе Пола Фоша была установлена ​​крошечная цена за заброшенный дом на склоне холма недалеко от Крамлина. Это ветхое строение расположено на склоне долины в бывшем промышленном здании.

Фото: WalesOnline

"Два жестяных дома в настоящее время находятся в плохом состоянии. Однако они есть. Их нынешнее состояние нуждается в ремонте, но их вполне можно починить и сдать в аренду", — говорится в описании лота.

Кроме этого, аукцион Фоша сообщил, что новый собственник рядом сможет построить новый дом.

"В качестве альтернативы земельный участок, на котором они находятся, может предоставить возможность для альтернативного развития, такого как строительство отдельного дома, при условии, конечно, необходимых разрешений на планирование. Первый дом включает прихожую, гостиную, кухню, туалет и два спальни, а во втором доме есть гостиная, спальня и кухня. По бокам, сзади и спереди есть участок с парковкой", — сообщили продавцы.

Фото: WalesOnline

Получение доступа для строительства на этом участке может оказаться трудным, но вид из него потрясающий. Возможно, дополнительные затраты стоят того. При условии получения согласия на планирование, этот участок может стать идеальным местом для строительства нового дома.

Участок с постройкой будет выставлен на аукцион по ориентировочной цене 50 пенсов (23 гривны — ред.) за дом (то есть всего 1 фунт стерлингов, на сегодняшний день — 46 гривен) на аукционе Пола Фоша.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что из-за крыши мужчина должен снести свой дом стоимостью £500 000. По словам соседей, стеклянная крыша дома "светилась, как рождественская елка" ночью, это выглядело "как инопланетное вторжение".