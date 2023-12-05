Праздник приближается: пустая банка Coca-Cola продается за более чем 12,6 млн гривен (фото)

Лимитированная рождественская банка выглядит так же, как и большинство других версий со шрифтом бренда Coca-Cola. На ней изображен Санта-Клаус, который наслаждается напитком.

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Банка Coca-Cola с рождественской тематикой продается на eBay за 274 000 фунтов стерлингов (чуть более 12,6 млн гривен). Об этом пишет The Mirror.

Товар расценивается, как "абсолютно оригинальный" предмет коллекционирования.

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Лимитированная рождественская банка Coca-Cola продается за 274 000 фунтов стерлингов, но напитка в ней нет. Продавец описал ее как "пустую и нераспечатанную". Банка является необычной из-за редкой ошибки, допущенной на заводе.

"Товар запечатан и пуст, внутри нет жидкости. Товар полностью оригинальный, не подвергался никаким изменениям", — гласит описание товара.

Специальная банка выглядит так же, как и большинство других праздничных версий со шрифтом бренда Coca-Cola и покрыта фирменным красными рисунками, на одном из которых изображен Санта-Клаус, наслаждающийся напитком.

Coca-Cola со вкусом корицы была выпущена в США в 2019 году Фото: ebay.com

Издание отмечает, что праздничная банка продается на eBay пользователем "riyadsadak". Судя по всему, она относится к рождественской коллекции 2019 года от мирового гиганта по производству напитков. Coca-Cola со вкусом корицы была выпущена в том же году в США, как ограниченный релиз к праздничному сезону.

На сайте Coca-Cola указано, что более 1,9 миллиарда порций их напитков ежедневно употребляют в более чем 200 странах мирах. Стоимость бренда составляет 253,52 миллиарда долларов. Бутылки, банки, плакаты и памятные вещи с изображением Coca-Cola являются популярными предметами коллекционирования, а ранние коллекционные образцы продаются за десятки тысяч.

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