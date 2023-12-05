Свято наближається: порожня банка Coca-Cola продається за понад 12,6 млн гривень (фото)

Лімітована різдвяна банка виглядає так само, як і більшість інших версій зі шрифтом бренду Coca-Cola. На ній зображений Санта-Клаус, який насолоджується напоєм.

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Банка Coca-Cola з різдвяною тематикою продається на eBay за 274 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 12,6 млн гривень). Про це пише The Mirror.

Товар розцінюється, як "абсолютно оригінальний" предмет колекціонування.

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Лімітована різдвяна банка Coca-Cola продається за 274 000 фунтів стерлінгів, але напою в ній немає. Продавець описав її як "порожню і нерозпечатану". Банка є незвичайною через рідкісну помилку, допущену на заводі.

"Товар запечатаний і порожній, всередині немає рідини. Товар повністю оригінальний, не піддавався жодним змінам", — свідчить опис товару.

Спеціальна банка має такий самий вигляд, як і більшість інших святкових версій зі шрифтом бренду Coca-Cola, і вкрита фірмовим червоним малюнком, на одному з яких зображений Санта-Клаус, що насолоджується напоєм.

Coca-Cola зі смаком кориці була випущена в США 2019 року Фото: ebay.com

Видання зазначає, що святкова банка продається на eBay користувачем "riyadsadak". Судячи з усього, вона належить до різдвяної колекції 2019 року від світового гіганта з виробництва напоїв. Coca-Cola зі смаком кориці була випущена того ж року в США, як обмежений реліз до святкового сезону.

На сайті Coca-Cola зазначено, що понад 1,9 мільярда порцій їхніх напоїв щодня вживають у понад 200 країнах світу. Вартість бренду становить 253,52 мільярда доларів. Пляшки, банки, плакати та пам'ятні речі із зображенням Coca-Cola є популярними предметами колекціонування, а ранні колекційні зразки продаються за десятки тисяч.

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