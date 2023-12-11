Женщину ждал неожиданный "сюрприз" в ботинках, купленных на барахолке (фото)

Продавец утверждает, что клиентка устроила скандал, потому что пыталась получить товар бесплатно.

Недовольная клиентка интернет-барахолки Depop рассказала о неприятном "сюрпризе", который ждал ее в приобретенных ботинках. Теперь женщина просит о возвращении денег, пишут авторы Instagram-страницы о драматических покупках DM Drama.

В паре коричневых сапог британка нашла красные трусики-стринги, кружевной бюстгальтер, носок и желтую бумажку с надписью от руки "Наслаждайся". К тому же, по словам обиженной клиентки, обувь была далеко не в том состоянии, которое было указано на сайте.

"В обуви лежало ношеное нижнее белье, и оно был запах. Это просто странно и неприемлемо. Сапоги не коричневые и не в идеальном состоянии, как заявлялось. Везде шелушится кожа. Пожалуйста, можно ли вернуть мне деньги?" — написала она в жалобе.

В свою очередь, продавец утверждает, что клиентка пытается получить товар бесплатно.

Британка нашла чужие трусы в купленных ботинках Фото: instagram.com/dmdrama

"Привет, я проверил эти ботинки, там ничего не было, они в идеальном состоянии. Кожа не шелушилась", — указывается в ответе.

Пользователи сети начали шутить в комментариях под скриншотом их переписки.

"Не понимаю, зачем люди покупают товары на этих сайтах?! Если тебе очень хочется порыться в чужом мусоре, то иди в комиссионный магазин", "Почему она жалуется? Это же бонус", "Очевидно, что пытается получить сапоги бесплатно", — пишут они.

Ранее Фокус писал, что иногда среди подержанных вещей можно найти "сюрпризы". Так клиентка секонд-хенда однажды нашла ужасную записку в кармане пиджака, который ей приглянулся.

Кроме того, мы рассказывали, как купленная на секонд-хенде вещь погубила всю семью. 30-летний британец Скотт Пэден из Кембриджа лег спать и даже не подозревал, что утром его мир изменится навсегда. Мужчина понятия не имел, что обычная вещь может разрушить его жизнь.