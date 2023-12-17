Топ-15 худших подарков, которые дарили на Рождество

Многие британцы собирают всякие ненужные вещи, чтобы подарить кому-нибудь на праздники. Они делают это "просто для того, чтобы посмеяться".

Дезодорант, кухонные полотенца, старые компакт-диски и даже неподходящая одежда — одни из самых популярных вещей, которые, по признанию британцев, они дарили другим на Рождество, сообщает Mirror.

Опрос 2000 взрослых жителей Великобритании показал, что четверо из 10 (42%) людей подарили кому-то то, что им раньше дарили. Многие британцы собирают всякие ненужные вещи, чтобы подарить кому-нибудь на праздники, включают брюки, перчатки для мытья посуды, разбитую кружку и зубную щетку.

При этом, многие люди знают, что поступают некрасиво. Почти семь миллионов британцев признаются, что они "плохие дарители" подарков. 51% опрошенных признаются, что подарили подарок, который, как они знают, не понравится получателю, а 41% из них заявили, что сделали это "просто для того, чтобы посмеяться".

По заказу компании Hallmark была создана рождественская викторина, чтобы узнать, как люди относятся к выбору подарков.

Пресс-секретарь кампании Джессика Лавлейс заявила: "Очевидно, что нация разделена между непослушными и хорошими, когда дело доходит до подарков. В этом списке есть действительно удивительные подарки. Рождество – это создание важных моментов, и подарить что-то значимое любимому человеку – лучший способ проявить заботу".

Опрос также показал, что 28% людей считают, что лучшим подарком являются деньги или подарочная карта.

Почти каждый пятый (17%) хотел бы что-то, что соответствует его хобби, а две трети утверждают, что для них важна красивая упаковка.

"В большинстве случаев при дарении подарков важна мысль, а подарки, соответствующие хобби или интересам, являются ключом к успеху", — добавила Лавлейс

ТОП-15 худших вещей, подаренных на Рождество в Великобритании:

Одежда, которая не подходит. Дезодорант. Полотенце для посуды. Старые компакт-диски. Брюки. Продукты питания, на которые у получателя аллергия. Просроченный шоколад. Перчатки для мытья посуды. Набор джемов. Блокнот. Ручка. Сломанная кружка. Зубная щетка. Полотенца банные. Коврик для мыши.

Напомним, 11 декабря сообщалось, что женщину ждал неожиданный "сюрприз" в ботинках, купленных на барахолке. Продавец утверждает, что клиентка устроила скандал, потому что пыталась получить товар бесплатно.