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Топ-15 худших подарков, которые дарили на Рождество

Татьяна Ковальчук
Фото: Mirror | Подарки на Рождество

Многие британцы собирают всякие ненужные вещи, чтобы подарить кому-нибудь на праздники. Они делают это "просто для того, чтобы посмеяться".

Дезодорант, кухонные полотенца, старые компакт-диски и даже неподходящая одежда — одни из самых популярных вещей, которые, по признанию британцев, они дарили другим на Рождество, сообщает Mirror.

Опрос 2000 взрослых жителей Великобритании показал, что четверо из 10 (42%) людей подарили кому-то то, что им раньше дарили. Многие британцы собирают всякие ненужные вещи, чтобы подарить кому-нибудь на праздники, включают брюки, перчатки для мытья посуды, разбитую кружку и зубную щетку.

При этом, многие люди знают, что поступают некрасиво. Почти семь миллионов британцев признаются, что они "плохие дарители" подарков. 51% опрошенных признаются, что подарили подарок, который, как они знают, не понравится получателю, а 41% из них заявили, что сделали это "просто для того, чтобы посмеяться".

По заказу компании Hallmark была создана рождественская викторина, чтобы узнать, как люди относятся к выбору подарков.

Пресс-секретарь кампании Джессика Лавлейс заявила: "Очевидно, что нация разделена между непослушными и хорошими, когда дело доходит до подарков. В этом списке есть действительно удивительные подарки. Рождество – это создание важных моментов, и подарить что-то значимое любимому человеку – лучший способ проявить заботу".

Опрос также показал, что 28% людей считают, что лучшим подарком являются деньги или подарочная карта.

Почти каждый пятый (17%) хотел бы что-то, что соответствует его хобби, а две трети утверждают, что для них важна красивая упаковка.

"В большинстве случаев при дарении подарков важна мысль, а подарки, соответствующие хобби или интересам, являются ключом к успеху", — добавила Лавлейс

ТОП-15 худших вещей, подаренных на Рождество в Великобритании:

  1. Одежда, которая не подходит.
  2. Дезодорант.
  3. Полотенце для посуды.
  4. Старые компакт-диски.
  5. Брюки.
  6. Продукты питания, на которые у получателя аллергия.
  7. Просроченный шоколад.
  8. Перчатки для мытья посуды.
  9. Набор джемов.
  10. Блокнот.
  11. Ручка.
  12. Сломанная кружка.
  13. Зубная щетка.
  14. Полотенца банные.
  15. Коврик для мыши.

Напомним, 11 декабря сообщалось, что женщину ждал неожиданный "сюрприз" в ботинках, купленных на барахолке. Продавец утверждает, что клиентка устроила скандал, потому что пыталась получить товар бесплатно.