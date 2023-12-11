Брак увидели все. Модница купила эффектное мини-платье с разрезом "не на том месте" (видео)

Женщина отметила, что складки на наряде спереди удачно прикрывают живот, однако это не совсем то платье, которое она заказала.

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Фэшн-блогершу Лорен Лили Ли из города Сток-он-Трент, что в Англии, смутил неуклюжий дизайн черного мини-платья, которое она купила для рождественской вечеринки в онлайн-магазине Boohoo. Роликом британка поделилась на своей странице в TikTok.

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Платье невесты треснуло на свадьбе, но гости обратили внимание на другую деталь (фото)

В кадре Лорен меряет платье перед зеркалом, а для сравнения показывает в углу рекламное фото модели в таком же наряде. "Это платье, которое я заказала", — написано рядом со стрелкой, указывающей на манекенщицу.

Далее британка обернулась, чтобы продемонстрировать огромный разрез сзади платья, обнажающий ее ягодицу. При этом женщина отметила, что складки на наряде спереди удачно прикрывают живот, однако это не совсем то платье, которое она заказала.

По словам Лорен, платье продавалось в четырех разных цветах по скидке — 24 доллара (около 900 грн).

Видео модницы собрало более 63 тысяч просмотров, сотни лайков и комментариев.

"Я заказывала такое же платье, но в зеленом цвете, и у меня была аналогичная проблема! Пришлось зашить вырез, и теперь все прекрасно", "Красивое платье, но длина не подходит", "Разрез не на том месте однозначно", "Теперь брак увидели все", — пишут под роликом пользователи сети.

Напомним, ранее Фокус писал о невесте, которую высмеяли подруги за то, что она купила свадебное платье в H&M, чтобы уменьшить расходы.

Кроме того, водолазы нашли почти идеально сохранившееся платье в остатках корабля, затонувшем у берегов Нидерландов в 1600-х годах. Исследователи пытаются выяснить, кому принадлежал этот наряд.