Брак побачили всі. Модниця купила ефектну мінісукню з розрізом "не на тому місці" (відео)

Жінка зауважила, що складки на вбранні спереду вдало прикривають живіт, однак це не зовсім та сукня, яку вона замовила.

Related video

Фешн-блогерку Лорен Лілі Лі з міста Сток-он-Трент, що в Англії, збентежив незграбний дизайн чорної мінісукні, яку вона купила для різдвяної вечірки в онлайн-магазині Boohoo. Роликом британка поділилась на своїй сторінці у TikTok.

Важливо

Сукня нареченої тріснула на весіллі, але гості звернули увагу на іншу деталь (фото)

У кадрі Лорен міряє сукню перед дзеркалом, а для порівняння показує в кутку рекламне фото моделі у такому самому вбранні. "Це плаття, яке я замовила", – написано поруч зі стрілкою, яка вказує на манекенницю.

Далі британка обернулася, щоб продемонструвати величезний розріз ззаду сукні, що оголював її сідницю. При цьому жінка зауважила, що складки на вбранні спереду вдало прикривають живіт, однак це не зовсім та сукня, яку вона замовила.

За словами Лорен, сукня продавалася у чотирьох різних кольорах за знижкою – 24 долари (близько 900 грн).

Відео модниці зібрало понад 63 тисяч переглядів, сотні вподобайок та коментарів.

"Я замовляла таку саму сукню, але у зеленому кольорі, і мала аналогічну проблему! Довелося зашити виріз, і тепер все чудово", "Гарна сукня, але довжина не підходить", "Розріз не на тому місці однозначно", "Тепер брак побачили всі", – пишуть під роликом користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про наречену, яку висміяли подруги за те, що вона купила весільну сукню в H&M, щоб зменшити витрати.

Крім того, водолази знайшли майже ідеально збережену сукню в залишках корабля, який затонув біля берегів Нідерландів у 1600-х роках. Дослідники намагаються з'ясувати, кому належало це вбрання.