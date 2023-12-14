Пассажирам с лишним весом разрешили бесплатно брать еще одно место в самолете (видео)

Путешественница и TikTok-блогерша Кимми решила провести эксперимент и проверила, работает ли эта схема. Оказалось, что да.

Популярная американская авиакомпания Southwest Airlines разрешила туристам с лишним весом получить дополнительное место без доплат. Согласно официальной политике, пассажиры на борту самолета, чьи габариты "выступают" за подлокотник, имеют полное право занять и соседнее сиденье.

"Пассажиры могут приобрести одно место, но уже непосредственно перед посадкой обсудить свои потребности с нашими сотрудниками. Они пересмотрят план размещения сидений и предложат возможные варианты", — указано на сайте Southwest Airlines.

Как вариант, перевозчик предлагает своим клиентам сразу приобрести дополнительные места, а затем обратиться к ним для возмещения стоимости. Поскольку в день вылета свободных мест может и не быть.

Блогерша Кимми, которая назвала себя "толстой одинокой путешественницей", сняла экспериментальное видео в TikTok, чтобы выяснить, работает ли эта схема в реальной жизни.

Туристка подошла к стойке регистрации авиакомпании и сказала: "Добрый день, я бы хотела сегодня воспользоваться вашей услугой для габаритных клиентов". После этого девушке выдают два посадочных талона, и она без проблем садится на борт со свободным местом справа.

Блогерша Кимми называет себя "толстой одинокой путешественницей" Фото: tiktok.com/@kimmystyled

"Я делала такое много раз, и ни разу не было проблем или отказов. К тому же крупным пассажирам разрешено садиться в самолет первыми и получить удлинитель ремня безопасности", — утверждает Кимми.

В завершение блогерша сказала, что аплодирует авиакомпании за то, что она сделала авиаперелеты более комфортными и доступными для всех людей.

Ранее Фокус писал, что бортпроводники в самолетах во время взлета и посадки сидят на руках ладонями вверх. Многие уверены, что это лишь привычка, хотя на самом деле они обязаны это делать согласно должностной инструкции.

Кроме того, мы рассказывали о работнике аэропорта, которого уволили после того, как он оставил на чемодане одного из пассажиров таинственное послание. Сообщается, что Марио Лукас возвращался домой на Кипр из Великобритании. Мужчина по личным причинам зарегистрировался на рейс только за 90 минут до посадки. Как выяснилось, это возмутило представителя авиакомпании Ryanair.