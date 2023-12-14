Курьезное видео с мужчиной, который ест сырое мясо, завирусилось в соцсетях

Гурман признался, что деликатес превзошел все его ожидания. Он оценивает экзотическое блюдо на 8 баллов из 10.

Звезда соцсетей Джонни Шелдрик во время гастрономического тура по Южной Корее показал на видео, как ест сырое куриное мясо. О своих ощущениях инфлуенсер рассказал шокированным зрителям на странице в TikTok.

В ролике мужчина признается, что пообедал деликатесом — куриными суши(торисаши) — во время гастрономического тура в городе Хенами. И хотя он никогда раньше не пробовал есть сырое куриное мясо, все же решился сделать экстремальный заказ, потому что иначе невозможно понять местные традиции.

Согласно меню, в блюдо входят куски тонко нарезанной куриной грудки, соевый соус, васаби и кунжутное масло.

"Это блюдо оказалось лучше, чем я ожидал. На вкус оно никакое, но чувствуется аромат кунжутного масла и семян", — поделился Джонни и добавил, что текстура сырого мяса похожа на сырую рыбу, но тверже.

Гурман проглотил несколько кусочков вместе с салатом, оценив деликатес на 8 баллов из 10. "Мне это нравится. Я бы съел больше", — сказал он.

Ролик отчаянного Джонни быстро стал вирусным и собрал 400 тысяч просмотров и сотни реакций.

Юзеры в комментариях попросили своего кумира есть блюда из сырого мяса исключительно в ресторанах, которые на этом специализируются, иначе он рискует серьезно отравиться или "подцепить" сальмонеллу.

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