Футбол и крепкие напитки: женщина решила отметить 105-летний юбилей в особенной компании (фото)

Флоренс Хэкман говорит, что любит футбольную команду Cincinnati Bengals, пожарных и виски Fireball.

16 декабря жительница штата Огайо (США) отпраздновала свой 105 день рождения. Женщина планировала провести знаменательный дня нее день в кругу знакомых и с несколькими своими любимыми напитками. Об этом пишет Cleveland 19.

Флоренс Хэкман говорит, что любит команду NFL (Национальная футбольная лига) Cincinnati Bengals, пожарных и виски.

В эту субботу, 16 декабря, американка планировала отмечать свой день рождения вместе с пожарной командой Дирфилд Тауншип и виски с корицей Fireball, наблюдая за игрой любимой команды против Minnesota Vikings.

Хэкман родилась в Цинциннати в 1918 году. Она работала в страховой компании Union Central Life Insurance Company, а затем занялась воспитанием семьи.

В настоящее время женщина проживает в доме престарелых Traditions of Deerfield, сотрудники которого захотели помочь ей отпраздновать знаменательный день.

В настоящее время женщина проживает в доме престарелых Traditions of Deerfield Фото: WXIX

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой старой из ныне живущих людей принадлежит испанке Марии Браньяс Морера, которой 4 марта исполнилось 116 лет.

Ранее Фокус сообщал, что женщина боится, что ее дом на вершине склона окажется в море. Никола Бейлесс рассказала, что ее родители купили жилье в 2001 году, когда оно находилось на расстоянии более 200 метров от края обрыва. Сейчас эта дистанция сократилась до 15 метров.

Также стало известно, что женщина берет деньги с семьи за ужин на Рождество. По словам Кэролайн Даддридж, некоторые люди говорят, что она несправедлива со своим планом платежей. Однако женщина все равно считает, что это хорошая идея. Она не собирается ничего менять в ближайшее время.