Приходится платить даже детям: женщина берет деньги с семьи за ужин на Рождество (фото)

По словам Кэролайн Даддридж, некоторые люди говорят, что она несправедлива со своим планом платежей. Однако женщина все равно считает, что это хорошая идея. Она не собирается ничего менять в ближайшее время.

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Пенсионерка Кэролайн Даддридж из Великобритании говорит, что ей все равно, если люди считают ее "Скруджем", она оставляет за собой право получить деньги за рождественский ужин от всех 12 членов своей семьи. Об этом пишет The Mirror.

Пришлось потратиться даже трехлетним детям.

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64-летняя Кэролайн Даддридж берет плату за рождественский ужин с 12 членов своей семьи, даже с детей. Британку не волнует, что скажут люди и что в этом году цены на продукты стали больше. Пенсионерка берет со взрослых членов своей семьи от 10 до 15 фунтов стерлингов (460-670 гривен) в зависимости от их дохода, а с внуков — в зависимости от их возраста: 12-летний и три девятилетних ребенка платят по 5 фунтов стерлингов (230 гривен), а двум трехлетним детям приходится расставаться с 2,50 фунтами стерлингов (115 гривен).

Бабушка из Кардиффа рассказала, что некоторые люди называют ее Скруджем и говорят, что она несправедлива со своим планом платежей, но она все равно считает, что это хорошая идея. Британка не собирается ничего менять в ближайшее время.

"Есть несколько человек, которые считают меня немного Скруджем, но мои друзья думают, что это неплохая идея. Я надеюсь, что люди не сочтут это ужасным и подумают: "Хм, а ведь это хорошая идея". Это очень справедливо. Я не стремлюсь получить прибыль, я делаю это просто для того, чтобы немного сократить расходы", — сказала она выступая на BBC Radio 5 Live в прошлом году.

Идея Кэролайн возникла в 2015 году, когда скончался ее муж Фото: The Sun

В ноябре женщина проверяет свой банковский счет, чтобы понять, кто внес деньги за рождественский ужин. Необходимо успеть провести платеж до 1 декабря.

"Это телефонный звонок, к которому привыкли мои пятеро взрослых детей в возрасте 37, 34, 32, 29 и 24 лет. Я знаю, что некоторые будут стонать, а я буду получать отговорки вроде мне не пришла зарплата или мой банковский счет заморожен и можно я оставлю это еще на неделю, но в итоге я получу от них деньги на еду", — говорит Кэролайн

Идея Кэролайн возникла в 2015 году, когда скончался ее муж, и из-за его смерти она не могла позволить себе устроить полноценный рождественский ужин, как это обычно бывает, без небольшой помощи семьи. Бабушка призналась, что поначалу ее дети "немного поворчали", но теперь план оплаты стал традицией для этой семьи.

Пришлось потратиться даже трехлетним детям

Все гости имеют право голоса при составлении меню, которое обычно включает вино, безалкогольные напитки, рождественский ужин, пудинг, рождественские крекеры, орехи и сыр. Пиво можно приносить с собой, но все остальное она делает по высшему разряду, так что семья может съесть столько, сколько сможет.

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