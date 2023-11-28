"Очень жутко": мама сделала подарок на Рождество учительнице, который не понравился дочери

Мама девочки хотела подарить воспитательнице своего ребенка что-то более вдумчивое и сентиментальное. Для этого она пошла на довольно рискованный шаг.

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Женщина рассказала, что провела целое детективное расследование, чтобы сделать сентиментальный подарок для учительницы своей дочери. Однако несмотря на ее старания, ребенок сказал ей, что это было "очень жутко". Об этом мама девочки поведала в ролике, который опубликовала в TikTok.

Женщина предупреждает других родителей, чтобы они остерегались ее неловкой ошибки после того, как ее дочь назвала рождественский подарок для учительницы жутким.

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Каждый родитель знает, как непросто решить, что подарить на Рождество, особенно человеку, которого почти не знаешь. Некоторые люди идут по простому пути и покупают коробку конфет или свечи, но одна мама девочки хотела подарить учительнице своей дочери что-то более вдумчивое и сентиментальное.

Джордин Бердетт рассказала, как она тайком нашла воспитательницу в социальных сетях, взяла ее фотографию в профиле Facebook, на которой она была запечатлена со своим партнером, и сделала из нее "сентиментальное" фото.

"Это деревянная настенная рамка с фотографией ее и ее возлюбленного", — объяснила Джордин своим зрителям.

Несмотря на то, что они не были друзьями в Facebook, женщина призналась, что все равно нашла профиль учительницы и взяла ее фотографию "по умолчанию", чтобы сделать подарок. Она спросила, что дочь думает об ее идее.

"Думаю, ей бы понравилось, если бы это не было очень жутким поступком", — таким был ответ девочки.

Дочь женщины не оценила подарок Фото: коллаж Фокус

По ее словам, фотография была сделана недавно и на ней можно увидеть учительницу и ее партнера, которые обнимают друг друга. Поскольку это фото было в открытом доступе, Джордин не видела проблемы в том, чтобы использовать его.

"Я подумала, что это хорошая детективная работа и милый подарок", — добавила она.

Однако ее дочь сказала, что учительница может "испугаться", узнав, что ее разыскали в социальных сетях. Женщина показала фотографию и своему мужу, который просто спросил где она ее взяла. Джорджин рассказала ему историю с самого начала. Муж сказал ей, что это "странно", но она ответила, что уже получила подарок и заплатила за него, а другого у нее нет.

Люди в комментариях не поддержали добрый жест женщины, своим мнением поделились и сами учителя.

"Меня, как учителя, это пугает. То, что мы учителя, не означает, что на нашу личную жизнь должны посягать. Неважно, в открытом это доступе или нет", — написал один человек.

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