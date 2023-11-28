"Дуже моторошно": мама зробила подарунок на Різдво вчительці, який не сподобався доньці

Мама дівчинки хотіла подарувати виховательці своєї дитини щось більш вдумливе і сентиментальне. Для цього вона пішла на досить ризикований крок.

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Жінка розповіла, що провела ціле детективне розслідування, щоб зробити сентиментальний подарунок для вчительки своєї доньки. Однак попри її старання, дитина сказала їй, що це було "дуже моторошно". Про це мама дівчинки розповіла в ролику, який опублікувала в TikTok.

Жінка попереджає інших батьків, щоб вони остерігалися її незручної помилки після того, як її донька назвала різдвяний подарунок для вчительки моторошним.

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Усі батьки знають, як непросто вирішити, що подарувати на Різдво, особливо людині, яку майже не знаєш. Деякі люди йдуть простим шляхом і купують коробку цукерок або свічки, але одна мама дівчинки хотіла подарувати вчительці своєї доньки щось більш вдумливе і сентиментальне.

Джордин Бердетт розповіла, як вона потайки знайшла виховательку в соціальних мережах, взяла її фотографію в профілі Facebook, на якій вона була зображена зі своїм партнером, і зробила з неї "сентиментальне" фото.

"Це дерев'яна настінна рамка з фотографією її та її коханого", — пояснила Джордин своїм глядачам.

Попри те, що вони не були друзями у Facebook, жінка зізналася, що все одно знайшла профіль вчительки й взяла її фотографію "за замовчуванням", щоб зробити подарунок. Вона запитала, що донька думає про її ідею.

"Думаю, їй би сподобалося, якби це не було дуже моторошним вчинком", — такою була відповідь дівчинки.

Дочка жінки не оцінила подарунок Фото: колаж Фокус

За її словами, фотографія була зроблена нещодавно і на ній можна побачити вчительку та її партнера, які обіймають один одного. Оскільки це фото було у відкритому доступі, Джордин не бачила проблеми в тому, щоб використовувати його.

"Я подумала, що це хороша детективна робота і милий подарунок", — додала вона.

Однак її донька сказала, що вчителька може "злякатися", дізнавшись, що її розшукали в соціальних мережах. Жінка показала фотографію і своєму чоловікові, який просто запитав де вона її взяла. Джорджин розповіла йому історію з самого початку. Чоловік сказав їй, що це "дивно", але вона відповіла, що вже отримала подарунок і заплатила за нього, а іншого в неї немає.

Люди в коментарях не підтримали добрий жест жінки, своєю думкою поділилися і самі вчителі.

"Мене, як учителя, це лякає. Те, що ми вчителі, не означає, що на наше особисте життя мають зазіхати. Неважливо, у відкритому це доступі чи ні", — написала одна людина.

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