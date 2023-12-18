"Самый большой страх": туристы повисли на скале из-за сломанных американских горок (видео)

Аттракцион по техническим причинам вышел из строя примерно на 30 минут. Отдыхающим пришлось ждать, пока все неполадки устранят.

В тематическом парке Disney World's Animal Kingdom туристы застряли на американских горках "Экспедиция на Эверест". Досадный инцидент случился в американской Флориде в минувший четверг, 14 декабря. Соответствующее видео было опубликовано в соцсети Х (бывший Twitter).

"Эти гости застряли на Эвересте", — говорится в описании к опубликованному ролику.

Сотрудники парка утверждают, что один из аттракционов по техническим причинам вышел из строя примерно на 30 минут. Из-за этого отдыхающим пришлось ждать, пока все неполадки устранят.

Сообщается, что эти американские горки имеют высоту 199,5 футов (60,8 м) и ведут на вершину скалы. В конце концов, по идее разработчиков аттракциона, их должен перехватить злой Йети.

"Хорошо, что в этом видео не я", "Мой самый большой страх еще с детства", "Замечательные виды!", "Я был бы очень злым на месте этих туристов", "Как бывает, идешь в парк аттракционов, а застреваешь на Эвересте", "Подобные участки в американских горках мне не нравятся больше всего", — пишут пользователи сети в комментариях.

Согласно официальному приложению Disney World, сейчас аттракцион "Экспедиция на Эверест" работает в штатном режиме с типичным 25-минутным интервалом.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как на ярмарке в индийском городе Мохали, штат Пенджаб, с высоты 15 метров обвалилась часть аттракциона "Башня свободного падения" вместе с людьми. Как уточняется, авария произошла из-за неисправности механизма.

Кроме того, мы писали, что в Канаде посетители тематического парка Wonderland очень испугались после того, как почти на полчаса застряли вверх ногами на маятниковом аттракционе под названием Lumberjack.