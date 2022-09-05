В Индии с высоты 15 метров рухнул неисправный аттракцион, люди госпитализированы (видео)

На ярмарке в индийским городе Мохали упала часть аттракциона "Башня свободного падения". 10 человек попали в больницу.

На ярмараке в индийским городе Мохали, штат Пенджаб, с высоты 15 метров рухнула часть аттракциона "Башня свободного падения" вместе с людьми. Об этом пишет местное издание Oneindia.

Как уточняется, авария произошла из-за неисправности механизма.

В этот момент в кабине находились пассажиры, в том числе дети. На опубликованном в интернете видео видно, как движущаяся часть конструкции сначала поднимается вверх, но затем, вместо плавного снижения, резко срывается.

Из-за обрушения качелей пострадало от 18 до 20 человек, десять из них получили тяжелые травмы.

Как пишут журналисты, медиков в парке не было, так что людям пришлось ждать прибытия скорой помощи. Всех пострадавших госпитализировали.

Погибших в результате аварии нет.

В настоящее время индийские правоохранительные органы расследуют причину происшествия. Местные жители потребовали выяснить, было ли у организаторов выставки разрешение на работу аттракциона.

Напомним, 54-летний индийский миллиардер Сайрус Мистри, чье состояние в 2018 году оценивалось в $10 млрд, погиб в ДТП. Его Mercedes врезался в разделитель на мосту в Палагри по дороге в Мумбаи.

Ранее мы рассказывали о том, как индийская банда восемь месяцев притворялась полицией и вымогала деньги у людей. Аферисты организовали "полицейский участок" в отеле и терроризировали местное население. Шестеро членов группировки арестованы, но главарь еще на свободе.