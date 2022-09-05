В Індії з висоти 15 метрів впав несправний атракціон, люди госпіталізовані (відео)

На ярмарку в індійському місті Мохалі впала частина атракціону "Вежа вільного падіння". 10 людей потрапили в лікарню.

На ярмарку в індійському місті Мохалі, штат Пенджаб, з висоти 15 метрів обвалилася частина атракціону "Вежа вільного падіння" разом із людьми. Про це пише місцеве видання Oneindia.

Як уточнюється, аварія сталася через несправність механізму.

У цей момент у кабіні були пасажири, зокрема діти. На опублікованому в інтернеті відео видно, як частина рухомої конструкції спочатку підіймається вгору, але потім, замість плавного спуску, різко зривається.

Через обвалення гойдалок постраждало від 18 до 20 людей, десять із них отримали тяжкі травми.

Як пишуть журналісти, медиків у парку не було, тож людям довелося чекати прибуття швидкої допомоги. Всіх постраждалих госпіталізували.

Загиблих внаслідок аварії немає.

Наразі індійські правоохоронні органи розслідують причину події. Місцеві жителі вимагали з'ясувати, чи мали організатори виставки дозвіл на роботу атракціону.

Нагадаємо, 54-річний індійський мільярдер Сайрус Містрі, чий стан у 2018 році оцінювався у $10 млрд, загинув у ДТП. Його Mercedes врізався в роздільник на мосту в Палагрі дорогою в Мумбаї.

Раніше ми розповідали про те, як індійська банда вісім місяців вдавала поліцію і вимагала гроші у людей. Аферисти організували "поліцейську ділянку" в готелі та тероризували місцеве населення. Шестеро членів угруповання заарештовано, але ватажок ще на волі.