Індійська банда вісім місяців вдавала з себе поліцію і вимагала гроші в людей, – ЗМІ

Аферисти організували "поліцейську ділянку" в готелі та тероризували місцеве населення. Шестеро членів угруповання заарештовані, але ватажок ще на волі.

Члени індійської банди протягом восьми місяців вдавали поліцейських і вимагали гроші у місцевих жителів. Про це пише видання Guardian.

Як розповідають журналісти, аферисти організували в одному з готелів штату Біхар фальшиву поліцейську дільницю. Причому свій "офіс" вони відкрили за 500 метрів від будинку справжнього начальника місцевої поліції.

Бандити перевдягалися офіцерами, носили іменні значки та зброю, тому населення міста легко сприймало їх за реальних представників правоохоронних органів.

Коли до такої фальшивої поліцейської дільниці звертався хтось із людей зі скаргою чи заявою про злочин, то вони вимагали у потерпілого гроші за "розслідування". Також вони "заробляли", обіцяючи комусь за плату організувати соціальну допомогу чи допомогти працевлаштувати правоохоронні органи.

На цьому аферисти не зупинились. Вони найняли масовку з довколишніх сіл: платили селянам по 500 рупій (близько 230 грн) на день, щоб ті вдавали інших поліцейських, які працюють в дільниці.

Це тривало протягом восьми місяців, але одного разу уявних правоохоронців помітив справжній поліцейський. Він звернув увагу, що "офіцери" носять не табельну зброю, а пістолети, виготовлені у місцевій майстерні.

Шістьох членів банди, зокрема двох жінок, уже заарештовано, проте ватажок злочинного угруповання досі перебуває на волі. Наразі триває розслідування.

Як уточнює видання, випадки, коли шахраї видають себе за офіцерів поліції, є поширеним явищем в Індії. Це пов'язано з тим, що люди у формі мають майже беззаперечний авторитет у місцевих жителів.

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