У Британії затримали вбивцю 87-річного музиканта, який збирав гроші для українців (відео)

Томас О'Геллоран був улюбленцем публіки і останнім часом часто грав біля магазинів та вокзалів, збираючи гроші на допомогу жертвам, які постраждали у війні в Україні.

Поліція Лондона після півгодинного протистояння затримала 44-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві літнього вуличного музиканта з Грінфорда (західне передмістя Лондона). Як повідомляє британське видання Daily Mail, 87-річний Томас О'Геллоран, який грав на акордеоні для перехожих, щоб зібрати гроші для українців, помер від отриманих ножових поранень.

У Скотланд-Ярді повідомили, що вбивцю затримували шість поліцейських, які рано вранці 18 серпня прийшли в будинок на Алленбі Роуд у Саутхоллі, який розташований неподалік місця злочину. Правоохоронці за допомогою тарана вибили двері та наказали чоловікові здатися. Згодом підозрюваного вивели, повалили на підлогу, одягли кайданки та відвезли до ділянки.

Очевидці повідомили, що у квартирі, куди приїхала поліція, жила пара з Ямайки.

"Пролунали крики, і коли я визирнув, мені здалося, що там багато поліції. Дехто був у цивільному. Я відразу ж подумав, що це якось пов'язано з убивством у Грінфорді", — розповів один зі свідків.

Подробиці вбивства

Старший інспектор Джим Іствуд, який очолює розслідування, повідомив, що інцидент стався 16 серпня близько 16:00. На Кейтон-роуд у Грінфорді викликали загін поліцейських, які з'ясували, що вбивця завдав О'Геллорану ножових поранень, після чого він ще проїхав 70 метрів на своєму скутері та звернувся за допомогою до одного з мешканців. Попри зусилля поліції та медиків, 87-річний чоловік помер на місці.

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Що відомо про музиканта

Томас О'Геллоран був родом з Енністімона, що на заході Ірландії. Чоловік дуже любив музику і був популярним серед місцевих жителів західного Лондона. Останнім часом він займався благодійністю — грав на акордеоні або на губній гармошці біля магазину Tesco та залізничного вокзалу Південного Грінфорда. Іноді його бачили гравцем в автобусі, а на його скутері був прикріплений імпровізований синьо-жовтий кошик для збору грошей.

Колишній член парламенту від лейбористів Стівен Паунд віддав шану пенсіонеру, якого він знав з регулярних публічних виступів музиканта в цьому районі.

"Він був милою, прекрасною людиною... Його любили, але насамперед він був тією особистістю, яка скріплює добрі стосунки між жителями району".

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Раніше повідомлялося, що 8-річний хлопчик із Чернігова зумів зібрати для української армії 64 тисячі гривень. Щоб допомогти нашим захисникам, він співав на вулиці українські пісні "Ми з України", "Добрий ранок, Україна", "Думі", "Ой у Лузі червона калина" та інші.