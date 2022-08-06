Хлопчик Сергій із Чернігова зібрав 64 тисячі гривень на ЗСУ (відео)

Восьмирічний патріот назбирав велику суму, виконуючи на вулиці міста українські пісні. Він погодився, що гроші буде витрачено на ремонт трофейного танка.

Хлопчик Сергій із Чернігова у свої 8 років зумів зібрати для української армії 64 тисячі гривень. Щоб допомогти українським військовим у війні із Росією, хлопчик співав на вулиці українські пісні. Про юного патріота з Чернігова розповів у Facebook благодійний фонд Сергія Притули.

Маленький Сергій приніс зароблені гроші прямо до штабу організації та сказав, що гроші йому давали добровільно. Хлопчик пояснив, що він не грав на жодному інструменті, а просто співав на вулиці українські пісні: "Ми з України", "Добрий ранок, Україна", "Любі мої діти", "Думи" та "Ой у Лузі червона калина". Також хлопчик знає пісню переможців євробачення Kalush "Додому".

"Ми пишаємось українськими дітьми, бо всі намагаються допомогти нашій армії різними способами: хтось грає на гітарі, хтось продає якісь браслети, але це дуже великі гроші. Тому ми завжди уточнюємо, на що ми маємо витратити ці гроші", — запитав Притула хлопчика.

Сергій відповів, що нехай їх витратить на якийсь джип і, якщо вистачить, на тепловізор, бронежилет чи дрон.

Але Притула запропонував за ці кошти відремонтувати трофейний танк, який знищуватиме окупантів. Маленький Сергій із задоволенням погодився із цією пропозицією.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська закликала світову громадськість за будь-якої можливості допомагати українським сім'ям, які змушені втекти від війни. Вона звернула увагу на долі тих матерів та дітей, що опинилися в центрі воєнних подій, і попросила жінок із РФ задуматися над долями своїх дітей, які воюють в Україні.

Польські громадяни за весь час воєнних дій в Україні казали допомогу українським біженцям загалом на 5 млрд. доларів. За даними опитування, 77% поляків у тій чи іншій формі допомогли громадянам України, які втекли від війни.