Мальчик Сережа из Чернигова собрал 64 тысячи гривен на ВСУ (видео)

Восьмилетний патриот насобирал большую сумму, исполняя на улице города украинские песни. Он согласился, что деньги будут потрачены на ремонт трофейного танка.

Мальчик Сережа из Чернигова в свои 8 лет сумел собрать для украинской армии 64 тысячи гривен. Чтобы помочь украинским военным в войне с Россией, мальчик пел на улице украинские песни. О юном патриоте из Чернигова рассказал в Facebook благотворительный фонд Сергея Притулы.

Маленький Сергей принес заработанные деньги прямо в штаб организации и сказал, что деньги ему давали добровольно. Мальчик пояснил, что он не играл ни на каком инструменте, а просто пел на улице украинские песни: "Ми з України", "Добрий ранок, Україно", "Любі мої діти", "Думи" и "Ой у Лузі червона калина". Также мальчик знает песню победителей евровидения Kalush "Додому".

"Мы гордимся украинскими детьми, потому что все пытаются помочь нашей армии разными способами: кто-то играет на гитаре, кто-то продает какие-то браслеты, но это очень большие деньги. Поэтому мы всегда уточняем, на что мы должны потратить эти деньги", — спросил Притула мальчика.

Сережа ответил, что пусть их потратят на какой-то джип и, если хватит, на тепловизор, бронежилет или дрон.

Но Притула предложил на эти средства отремонтировать трофейный танк, который будет уничтожать оккупантов. Маленький Сергей с удовольствием согласился с этим предложением.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская призвала мировую общественность при любой возможности помогать украинским семьям, которые вынуждены бежать от войны. Она обратил внимание на судьбы тех матерей и детей, что оказались в центре военных событий, и попросила женщин из РФ задуматься над судьбами своих детей, воюющих в Украине.

Польские граждане за все время военных действий в Украине оказали помощь украинским беженцам в общей сложности на 5 млрд. долларов. Согласно данным опроса, 77% поляк в той или иной форме помогли гражданам Украины, бежавшим от войны.