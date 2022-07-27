Польша потратила более $5 млрд на поддержку украинских беженцев (фото)

В общей сложности 77% польских граждан участвовали в различных формах поддержки украинцев. 20% из них жертвовали свыше 500 злотых, а 8% пожертвовали 1000 злотых и больше.

Польский экономический институт (PIE) провел подсчеты общей материальной помощи, которую получили украинские беженцы в стране с началом войны. Польские граждане выделили на помощь бежавших от войны украинцев до 10 млрд злотых (более $2 млрд), а государственные расходы на поддержку беженцев составили 15,9 млрд злотых ($3,18 млрд). Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

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Издание пишет, что результаты исследования говорят о том, что участие поляков в судьбе граждан Украины, приехавших в Польшу, трудно переоценить. По данным PIE, в общей сложности 77% населения участвовали в различных формах поддержки украинцев — от финансовых пожертвований и волонтерской деятельности до предоставления в распоряжение людей собственных домов и квартир. При этом 70% населения оказывало помощь в начале войны, и 50% в течение последующих недель.

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Общая материальная помощь беженцам, по оценкам PIE превысила в два-три раза расходы поляк на благотворительность за весь 2021 год и находится на уровне 9-10 млрд. злотых. Сюда входит как прямые пожертвования, так и общественные сборы средств. Кроме того сюда можно отнести стоимость предложенного поляками жилья, продуктов питания и других форм поддержки.

При этом 36% респондентов пожертвовали от 100 до 500 злотых, 44% — не оказали никакой помощи беженцам или дали небольшую сумму — до 100 злотых. В то же время 20% граждан жертвовали свыше 500 злотых, а 8% пожертвовали свыше 1000 злотых.

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Опрос PIE показал, что чем выше доход человека, тем активнее он участвует в поддержке беженцев. Однако даже среди тех, кто зарабатывает менее 2 000 злотых нетто, большая часть не осталась в стороне — только 26% польских граждан из этой группы никак не помогали украинцам.

"Это может свидетельствовать о действительно массовом масштабе гуманитарного подъема в польском обществе", — комментирует представитель PIE.

Ранее Фокус выяснял количество украинских граждан, которым удалось устроится на работу в Польше, а также уровень выплачиваемых зарплат. Стало известно, что в Польше официально трудоустроились более 300 тыс. украинских беженцев, а их зарплата колеблется от 3000 до 6000 злотых в месяц.