Почти как в Украине: сколько платят украинским беженцам в Польше

В Польше минимальная зарплата составляет 3010 злотых. Но украинки в салонах красоты могут заработать от 4000 до 6000 злотых, то есть больше 25 тыс. грн.

В Польше официально трудоустроились более 300 тыс. украинских беженцев. В некоторых случаях им предлагают минимальную зарплату, 3010 злотых (18 500 грн), а за вычетом налогов — 2167 злотых (13300 грн). Об этом говорится в статье Фокуса "На соседских хлебах. Как трудоустраиваются украинские беженцы в Польше".

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Сайт Zielona Linia предлагает работу на складе в городе Тарновске-Гуры с зарплатой от 3 180 до 4 200 злотых (19 500 — 25 800 грн). Хозяйственный работник в городе Еленя-Гура сможет заработать от 3 500 злотых (21500 грн). Магазин продуктов и промышленных товаров Ewa Miś ищет кассира, предлагает оклад от 3010 злотых (18 500 грн). Как ранее сообщали Фокусу украинцы, работающие в Польше, минимальная зарплата составляет 3010 злотых (18 500 грн), такую сумму обычно и предлагают украинцам. Налоги — 28%. То есть на руки можно получить 2167 злотых (13300 грн).

Украинка Дарья в Польше около семи лет, а недавно открыла салон маникюра по франшизе и трудоустроила троих беженок из Украины. Она рассказала Фокусу о зарплатах в сфере красоты.

"В салоне чаще всего зарплата — это процент от проделанной работы. Если это низкого качества небольшой салон, предлагают где-то 30-35%, среднего класса салона дают 40%, лакшери салоны могут и 45%", — пояснила Дарья.

По этой классификации ее салон можно назвать заведением среднего класса.

"Я плачу 40% от проделанной работы, но не меньше 120 злотых в день. Чтобы сотрудницы знали, что минимальная оплата у них все равно есть, даже если клиент не пришел", — отметила собственница маленького бизнеса.

По ее словам, за июнь сотрудницы получили около 4000-4200 злотых (24 900 — 26 100 грн) — это с учетом цен со скидками в честь открытия и полной записи.

Украинка Виктория — мастер маникюра, она учила польский язык в школе и когда эвакуировалась в Варшаву, легко смогла устроиться работать в салон.

"Работаем на проценты. Получаем 35% от общей стоимости услуги. Поэтому соответственно каждый месяц заработная плата разная, от 4000 до 6000 тыс. злотых", — рассказала она Фокусу.

По ее словам, за парикмахерские услуги или косметологию платят еще больше.

Напомним, в Польше более 1 млн украинских беженцев. Половина из них — дети, четверть — трудоустроены.

Ранее Фокус рассказывал истории украинок Алены и Аллы, которым удалось устроиться на работу в Польше.