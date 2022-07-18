Майже як в Україні: скільки платять українським біженцям у Польщі

У Польщі мінімальна зарплата складає 3010 злотих. Але українки в салонах краси можуть заробити від 4000 до 6000 злотих, тобто понад 25 тис. грн.

У Польщі офіційно працевлаштувалися понад 300 тисяч українських біженців. У деяких випадках їм пропонують мінімальну зарплату, 3010 злотих (18 500 грн), а з вирахуванням податків — 2167 злотих (13 300 грн). Про це йдеться у статті Фокусу "На сусідських хлібах. Як працевлаштовуються українські біженці у Польщі".

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Сайт Zielona Linia пропонує роботу на складі у місті Тарновські Гури із зарплатою від 3 180 до 4 200 злотих (19 500 — 25 800 грн). Господарський працівник у місті Єленя-Гура зможе заробити від 3500 злотих (21500 грн). Магазин продуктів та промислових товарів Ewa Miś шукає касира, пропонує оклад від 3010 злотих (18500 грн). Як раніше повідомляли Фокусу українці, які працюють у Польщі, мінімальна зарплата становить 3010 злотих (18 500 грн), таку суму зазвичай пропонують українцям. Податки — 28%. Тобто на руки можна отримати 2167 злотих (13 300 грн).

Українка Дар'я у Польщі близько семи років, а нещодавно відкрила салон манікюру з франшизи та працевлаштувала трьох біженок з України. Вона розповіла Фокусу про зарплати у сфері краси.

"У салоні найчастіше зарплата — це відсоток від виконаної роботи. Якщо це низької якості невеликий салон, пропонують десь 30-35%, середнього класу салону дають 40%, лакшері салони можуть і 45%", — пояснила Дар'я.

За цією класифікацією її салон можна назвати закладом середнього класу.

"Я плачу 40% від виконаної роботи, але не менш як 120 злотих на день. Щоби співробітниці знали, що мінімальна оплата у них все одно є, навіть якщо клієнт не прийшов", — зазначила власниця маленького бізнесу.

За її словами, за червень співробітниці отримали близько 4000-4200 злотих (24 900 – 26 100 грн) — це з урахуванням цін зі знижками на честь відкриття та повного запису.

Українка Вікторія — майстер манікюру, вона вчила польську мову у школі і коли евакуювалася до Варшави, легко змогла влаштуватися до салону.

"Працюємо на відсотки. Отримуємо 35% від загальної вартості послуги. Тому відповідно щомісяця заробітна плата різна, від 4000 до 6000 тис. злотих", — розповіла вона Фокусу.

За її словами, за перукарські послуги чи косметологію платять ще більше.

Нагадаємо, у Польщі понад 1 млн українських біженців. Половина з них — діти, чверть — працевлаштовані.

Раніше Фокус розповідав історії українок Олени та Алли, яким вдалося влаштуватися на роботу в Польщі.