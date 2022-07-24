Польша приютила более 1,2 млн украинских беженцев. Фокус собрал истории трех украинок в соседней стране.

Украинки Виктория и Анна оказались в Польше, убегая от войны. Одна из них нашла работу и продолжает заниматься тем же, что и в Украине. Другая планирует возвращение домой. А вот Дарья живет в Польше уже давно. В этом году она открыла свой салон и трудоустроила беженок.

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"Все, кто у нас работает — из Украины. Мы не специально, так получилось", — говорит Дарья.

Украинки в Польше: Виктория. Мастер маникюра, которую оценили в Варшаве

[ + – ] Виктория работает в польском салоне красоты

— Я выехала в Польшу, в Варшаву, в первый день полномасштабной войны 24 февраля.

Тогда в Варшаве у меня было много знакомых, плюс там много лет живет моя бабушка. Я не подавала заявок на социальные выплаты, так как не не нуждаюсь в них так, как, возможно, другие люди. Идентификационный код PESEL оформила чуть позже, потому что в первые недели были максимально большие очереди.

Многие мои знакомые получали разовые социальные выплаты или оформляли выплаты на детей. По рассказам знакомых это несложный процесс. Все достаточно организовано и понятно. В каждом таком пункте есть люди, которые говорят на украинском и с радостью отвечают на все вопросы и помогают с заполнением заявок, анкет и т.д. Все выплаты действительно приходили и получатели могли их тратить по своему усмотрению.

Работу искала сразу.

Я — мастер ногтевого сервиса (маникюра). Работаю в этой сфере шесть лет. Получила титул чемпиона Украины по классическому женскому маникюру в 2021 году. Всегда была уверена, что украинских мастеров очень ценят за границей. Почему-то думала, что найти работу по моей специальности не будет проблемой. Так и случилось. Я нашла работу по рекомендациям подруги — устроилась в популярный в Варшаве салон Trendi Beauty.

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Я учила польский язык в 10-11 классах. Мне пригодились эти знания. Их достаточно, чтобы общаться на базовом уровне в общественных местах и ​​с клиентами по работе. Для моего работодателя было большим плюсом то, что работник владеет польским на базовом уровне. Хотя это не было конкретным требованием.

Возможно, впоследствии мне пришлось бы учить польский язык, потому что 50% клиентов салона — это поляки, коммуникация с ними является важным фактором в работе. Остальные 50% клиентов – украинцы, переехавшие в Варшаву еще до начала полномасштабной войны и проживающие там на постоянной основе. Ну и конечно, появились новые клиенты, выехавшие в Польшу после полномасштабного вторжения.

"Я учила раньше польский, и эти знания мне очень пригодились. Работодателям важно, если работник владеет польским".

В индустрии красоты мы работаем на проценты. Получаем 35% от общей стоимости услуги. Поэтому каждый месяц зарплата разная, от 4000 до 6000 тыс. злотых (25 300 — 38 000 грн). Все зависит от выбранной сферы: если это парикмахерские услуги или косметология, то зарплаты будут выше.

Налоги напрямую зависят от того, на какую долю ставки работник оформлен. Потому точные суммы я назвать не могу. Обычно налог платит работодатель, но возможно и 50 на 50.

Я со всеми клиентами, которые выехали из Украины, говорила о планах. Часть решили оставаться в Варшаве, другая часть — ехать в другие города Польши или Европы. Многие клиенты рассказывали, что в ближайшее время будут возвращаться домой, в Украину.

Украинки в Польше: Анна. ІТ-специалист, которая планирует вернуться в Украину

[ + – ] Анна планирует вернуться в Украину

— Я с 7 марта в польском городе Щецин. Я не адаптируюсь тут — я домой уеду.

Реально ли украинцам найти в Польше работу по профессии? Я подавала резюме на высококвалифицированную работу — это то же, что я делаю в Киеве, IT sales manager. У меня было собеседование. Дальше не сложилось, но сам факт: в других условиях я бы сейчас работала в крупной международной компании.

Моим знакомым из других областей предлагали верифицировать дипломы и работать по специальности. Наша родственница преподавала в местном вузе. В Польше очень нужны украинские учителя, насколько я могу судить, их охотно принимают. Поэтому думаю, что вопрос в первую очередь в профессии, знании иностранных языков и уровне квалификации.

В Польше финансово помогают с детьми и устройством в сады/школы. Для украинцев работают те же программы, что и для поляков. Есть выплаты 500+ на каждого ребенка до 18 лет (на каждого ребенка до 18 лет ежемесячно идет выплата в сумме 500 злотых (3 тыс. грн.), — ред.). Есть 10 000 на ребенка с 12 до 36 месяцев (для второго и каждого следующего ребенка, — ред.). Есть компенсация за садик, но тут я теоретик, сама не пыталась оформить. Будут дополнительные выплаты к 1 сентября для подготовки к школе — 300 злотых на ребенка школьного возраста (1900 грн).

Но в Польше не везде доступны ясли. Мы, к примеру, место найти не смогли — были только дорогие частные садики.

"Мое окружение каждый день обсуждает, как хотят домой. Тема болезненная, эмоциональная".

Выплаты 500+ получить не сложно. Если есть польский идентификационный код PESEL, нужно создать электронный кабинет в польском соцстрахе ZUS — там есть все госуслуги, от пенсий до детских выплат. Для украинцев, разумеется, доступны только детские выплаты. Но все можно дома с телефона оформить. Я так и поступила. Хотя можно и поехать в местное отделение ZUS, там вежливые работники со всем помогают. Украинский они не знают — разве что кто-то из украинской диаспоры. Остается только английский, гугл переводчик или пробовать понять друг друга, говоря на польском и украинском — языки похожи, это возможно.

Отмена выплат полякам, которые принимают украинцев, нас не коснулась — мы не жили у поляков и этой программой не пользовались.

Я регистрировалась как безработная, но никаких выплат за это не получала. Просто увидела, что есть бесплатные курсы польского через центр занятости. Зарегистрировалась. А курсов так и не было. В результате я учила язык безоплатно, была такая возможность. Весной — точно организовывали курсы. Но там давали азы, на таких курсах невозможно выучить язык. Кто, действительно учит, идут на платные курсы, которые выдают сертификат в подтверждение знания языка.

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Мне сложно сказать, какая ситуация сейчас среди украинцев в Польше. Дальше в Европу уже практически не уезжают. Потому что весной это было легко, а сейчас страны уже не так радостно встречают людей, которые где-то получали убежище. Разве что если есть предложение по работе и социалка не нужна.

Многие планируют до сентября домой, если из относительно безопасного города. Кто-то ждет конца войны. Кто-то вроде бы планирует когда-то возвращаться, но основательно окапывается здесь, поэтому не факт, что действительно захочет обратно. Мое мнение, что точку в этом поставит конец войны. Сейчас все… эмоционально. И тут надоело. И домой страшно. Мы один раз сдавали билеты, потому что начались обстрелы и нам стало страшно. И так многие. Мое окружение каждый день обсуждает, как хотят домой. Жадно расспрашивают, когда пишешь, что решила возвращаться. Тема болезненная, эмоциональная.

Украинки в Польше: Дарья. Открыла салон и трудоустроила беженок

[ + – ] Дарья в Польше уже семь лет

— Я приехала в Польшу в 15 лет, чтобы учиться в лицее. Это было семь лет назад. Открывать бизнес была не моя идея, этого захотел мой жених. Он приехал в Польшу в сентябре. Он не очень хорошо знает польский язык, только начинает его учить. Пробовал подрабатывать — то на складе, то еще где-то. Но решил, что нужно что-то свое, потому что так дела не будет.

Хотя по специальности он провизор, 7 лет проучился в медицинском. Чтобы в Польше работать по образованию, он должен нострифицировать свой диплом, сдать экзамены, чтобы доказать, что его диплом действителен в Евросоюзе. А для этого нужно очень хорошо знать язык.

Мы долго думали над тем, какой бизнес открыть. Рассматривали салон, потому что я ходила в такой на маникюр. Или кебаб, потому что это в Польше очень популярно. Или какую-то пекарню.

Решили сначала найти место, а потом определиться, что там будет. У нас возле дома как раз сдавали в аренду классный локал.И там идеально было открыть салон: рядом только парикмахеры, а мастера маникюра далеко, вокруг очень много ЖК.

Так что жених решил открыть франшизу. Я увидела в Іnstagram маникюрного салона, что они продают франшизу. Фишка салона — маникюр и педикюр в четыре руки за 1,5 часа.

Мы открыли свое дело в конце мая.

"В Польше сейчас упростили процедуру открытия своего дела. Все можно оформить быстро, нужен лишь паспорт и PESEL"

Раньше украинец в Польше не мог просто взять и открыть свое предприятие — нужно было иметь карту поляка или карту пребывания по крайней мере на год. А сейчас процедуру упростили: во-первых это можно сделать онлайн. Во-вторых, все украинцы (не только приехавшие после 24 февраля) могут открыть собственное дело с помощью паспорта и PESEL. Предприятие откроется в течение трех дней. Кроме того, на протяжении первых нескольких месяцев нужно платить меньше налог (так было и до полномасштабной войны в Украине).

Салон открыли 9 июня. Так все начало работать. Мы заранее запустили рекламу, открыли записи — в том числе через программу booksy, в Польше она очень популярна, с ее помощью клиент сам может записаться без телефонных звонков.

Единственная проблема — это работники. Мы думали, что с сотрудниками не будет вопросов, потому что я очень часто видела объявления мастеров маникюра, которые ищут работу. Я думала, что мы найдем сразу много. Но за день до нашего открытия, 8 июня, у нас вообще не было работников — двое должны были выйти, но в последний день отказались. Хорошо, что мы смогли найти на замену на несколько дней других девушек, и только после этого наняли мастеров.

Зарплата в салоне — это чаще процент от проделанной работы. Редко когда предлагают ставку. Если это низкого качества маленький салон, предлагают где-то 30-35%, среднего класса салоны дают 40%, лакшери салоны могут предложить и 45%.

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У меня так: 40% от проделанной работы, но не менее 120 злотых в день (760 грн). Чтобы, например, если клиент не пришел, мастера знали, что минимальная оплата у них все равно есть. За июнь, учитывая, что цены были со скидкой в ​​честь открытия и полной записи, зарплата вышла примерно 4000-4200 злотых (25 300 – 26 500 грн).

Несмотря на это, с работниками очень большая проблема. Я думаю, во-первых, потому что очень многие возвращаются в Украину. Во-вторых, многие начали делать маникюр на дому. Хотя так нельзя, это не официально. Но много украинок из относительно спокойных регионов взяли с собой материалы, фрезы/лампы, приехали в Польшу, работают на дому и еще и получают помощь, то есть не очень хорошо делают.

У нас работали три девочки, которые делают ногти, одна сейчас уволилась, и мы очень активно ищем новых сотрудниц.

Одна моя мастер маникюра приехала с мужем и сыном из Мариуполя. Они два месяца прятались в подвале. Им удалось выехать через ДНР и Россию. Они приехали в Польшу, дальше планировали ехать во Вроцлав, а потом — в Канаду. Но мы нашли общий язык, я помогла устроить малыша в садик, надеюсь, что скоро и ее мужу найдем работу, квартиру здесь нашли — поэтому они хотят оставаться. В Мариуполе у ​​них две квартиры разбомбили, одну машину разорвало, в другой нет окон.

Вторая мастер маникюра из Херсона. У нее там остался муж и сын, которые пока не могут выехать — и связи тоже почти нет. А косметолог приехала из маленького городка из-под Херсона с дочерью и мужем — у нее здесь уже три года жил сын.

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