Польща витратила понад $5 млрд на підтримку українських біженців (фото)

Загалом 77% польських громадян брали участь у різних формах підтримки українців. 20% жертвували понад 500 злотих, а 8% пожертвували 1000 злотих і більше.

Польський економічний інститут (PIE) провів підрахунки загальної матеріальної допомоги, яку отримали українські біженці з початку війни. Польські громадяни виділили на допомогу українців, що втекли від війни, до 10 млрд злотих (понад $2 млрд), а державні витрати на підтримку біженців склали 15,9 млрд злотих ($3,18 млрд). Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

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Видання пише, що результати дослідження свідчать, що участь поляків у долі громадян України, які приїхали до Польщі, важко переоцінити. За даними PIE, загалом 77% населення брали участь у різних формах підтримки українців — від фінансових пожертв та волонтерської діяльності до надання у розпорядження людей власних будинків та квартир. При цьому 70% населення надавало допомогу на початку війни і 50% протягом наступних тижнів.

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Загальна матеріальна допомога біженцям, за оцінками PIE, перевищила у два-три рази витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік і перебуває на рівні 9-10 млрд. злотих. Сюди входить як прямі пожертвування, і громадські збори коштів. Крім того, сюди можна віднести вартість запропонованого поляками житла, продуктів харчування та інших форм підтримки.

При цьому 36% респондентів пожертвували від 100 до 500 злотих, 44% не надали жодної допомоги біженцям або дали невелику суму — до 100 злотих. Водночас 20% громадян жертвували понад 500 злотих, а 8% пожертвували понад 1000 злотих.

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Опитування PIE показало, що чим вищий дохід людини, тим активніша вона бере участь у підтримці біженців. Однак навіть серед тих, хто заробляє менше 2 000 злотих нетто, більша частина не залишилася осторонь — лише 26% польських громадян із цієї групи ніяк не допомагали українцям.

"Це може свідчити про справді масовий масштаб гуманітарного підйому в польському суспільстві", — коментує представник PIE.

Раніше Фокус з'ясовував кількість українських громадян, яким вдалося влаштуватися на роботу в Польщі, а також рівень виплачуваних зарплат. Стало відомо, що у Польщі офіційно працевлаштувалися понад 300 тис. українських біженців, а їхня зарплата коливається від 3000 до 6000 злотих на місяць.