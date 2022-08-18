В Британии задержали убийцу 87-летнего музыканта, который собирал деньги для украинцев (видео)

Томас О'Хэллоран был любимцем публики и в последнее время часто играл возле магазинов и вокзалов, собирая деньги на помощь жертвам, пострадавшим в войне в Украине.

Полиция Лондона после получасового противостояния задержала 44-летнего мужчину, который подозревается в убийстве пожилого уличного музыканта из Гринфорда (западный пригород Лондона). Как сообщает британское издание Daily Mail, 87-летний Томас О'Хэллоран, который играл на аккордеоне для прохожих, чтобы собрать деньги для украинцев, скончался от полученных ножевых ранений.

В Скотланд-Ярде сообщили, что убийцу задерживали шесть полицейских, которые рано утром 18 августа пришли в дом на Алленби Роуд в Саутхолле, который расположен неподалеку от места преступления. Правоохранители с помощью тарана выбили дверь и приказали мужчине сдаться. Спустя время подозреваемого вывели, повалили на пол, надели наручники и отвезли в участок.

Очевидцы сообщили, что в квартире, куда приехала полиция, жила пара из Ямайки.

"Раздались крики, и когда я выглянул, мне показалось, что там много полиции. Некоторые были в штатском. Я сразу же подумал, что это как-то связано с убийством в Гринфорде", — рассказал один из свидетелей.

Подробности убийства

Старший инспектор Джим Иствуд, возглавляющий расследование, сообщил, что инцидент произошел 16 августа в районе 16:00. На Кейтон-роуд в Гринфорде был вызван отряд полицейских, которые выяснили, что убийца нанес О'Хэллорану ножевые ранения, после чего он еще проехал 70 метров на своем скутере и обратился за помощью к одному из жителей. Несмотря на усилия полиции и медиков, 87-летний мужчина скончался на месте.

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Что известно о музыканте

Томас О'Хэллоран был родом из Эннистимона, что на западе Ирландии. Мужчина очень любил музыку и был популярен среди местных жителей западного Лондона. В последнее время он занимался благотворительностью — играл на аккордеоне или на губной гармошке возле магазина Tesco и железнодорожного вокзала Южного Гринфорда. Иногда его видели играющим в автобусе, а на его скутере была прикреплена импровизированная сине-желтая корзина для сбора денег.

Бывший член парламента от лейбористов Стивен Паунд отдал дань уважения пенсионеру, которого он знал по регулярным публичным выступлениям музыканта в этом районе.

"Он был милым, прекрасным человеком… Его любили, но прежде всего, он был той личностью, которая скрепляет добрые отношения между жителями района".

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Ранее сообщалось, что 8-летний мальчик из Чернигова сумел собрать для украинской армии 64 тысячи гривен. Чтобы помочь нашим защитникам он пел на улице украинские песни "Ми з України", "Добрий ранок, Україно", ", "Думи", "Ой у Лузі червона калина" и другие.