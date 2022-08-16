Кияни повернули поліції менше половини одиниць зброї, виданої в перші дні війни

Із 24 лютого мешканцям столиці видали понад 6,5 тис. одиниць зброї. У київській поліції запевнили, що кожну з них поставили на облік.

У перші дні повномасштабного вторгнення військ РФ поліція Києва видала місцевим жителям понад 6,5 тисячі одиниць зброї. На цей момент кияни повернули близько 1 тис. з них. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив начальник поліції Києва Іван Виговський.

За словами правоохоронця, кожну видану одиницю зброї поставили на облік.

"Із загальної кількості одержаної киянами зброї близько 1 тис. одиниць повернули, решта перебувають на обліку", — заявив поліцейський.

Також Виговський зазначив, що зброю в перші дні повномасштабної війни видавали не лише органи Національної поліції, тож наразі стоїть питання щодо створення збройового реєстру. З 24 лютого в Києві вилучили 433 одиниці вогнепальної зброї, 11 гранатометів, 9 кулеметів, 187 автоматів, 145 пістолетів і понад 73 тисячі боєприпасів, серед яких 212 гранат. В основному йдеться про зброю, вилучену на блокпостах.

Крім цього, Виговський додав, що цього року зафіксували 365 фактів незаконного поводження зі зброєю — це майже вдвічі більше, ніж минулого року.

Також начальник столичної поліції зазначив, що рішення про видачу зброї в перші дні повномасштабної війни було правильним, оскільки це допомогло захистити Київ. Надалі правоохоронці мають намір урегулювати питання обігу виданої зброї.

Нагадаємо, у червні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що на початку нового російського вторгнення для організації оборони країни українцям роздали десятки тисяч одиниць зброї, включаючи штурмові гвинтівки. Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський 24 лютого повідомив, що на той момент лише в Києві добровольцям видали 10 тисяч автоматів.

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