Киевляне вернули полиции меньше половины единиц оружия, выданного в первые дни войны

С 24 февраля жителям столицы выдали более 6,5 тыс единиц оружия. В киевской полиции заверили, что каждая из них была поставлена на учет.

В первые дни полномасштабного вторжения войск РФ полиция Киева выдала местным жителям более 6,5 тысяч единиц оружия. К этому моменту киевляне вернули около 1 тыс. из них. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил начальник полиции Киева Иван Выговский.

По словам правоохранителя, каждая выданная единица оружия была поставлена на учет.

"Из общего количества полученного киевлянами оружия около 1 тыс. единиц было возвращено, остальные находятся на учете", — заявил полицейский.

Также Выговский отметил, что оружие в первые дни полномасштабной войны выдавали не только органы Национальной полиции, поэтому на данный момент стоит вопрос о создании оружейного реестра. С 24 февраля в Киеве было изъято 433 единицы огнестрельного оружия, 11 гранатометов, 9 пулеметов, 187 автоматов, 145 пистолетов и более 73 тысяч боеприпасов, среди которых 212 гранат. В основном речь идет об оружии, изъятом на блокпостах.

Помимо этого Выговский добавил, что в этом году было зафиксировано 365 фактов незаконного обращения с оружием — это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

При этом начальник столичной полиции отметил, что решение о выдаче оружия в первые дни полномасштабной войны было правильным, так как это помогло защитить Киев. В дальнейшем правоохранители намерены урегулировать вопрос оборота выданного оружия.

Напомним, в июне министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил что в начале нового российского вторжения для организации обороны страны украинцам раздали десятки тысяч единиц оружия, включая штурмовые винтовки. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский 24 февраля сообщил, что на тот момент только в Киеве добровольцам выдали 10 тысяч автоматов.

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